Raad van State draait besluit staatssecretaris Asielzaken terug

Het besluit van de vorige staatssecretaris voor asielzaken is genomen in het kader van de zogeheten Afsluitingsregeling. Die is bedoeld voor kinderen die volgens strikte regels geen verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen, maar al jaren in Nederland wonen. Het is de afsluiting van het kinderpardon. De afsluitingsregeling is in januari 2019 van kracht geworden.



In een van de twee zaken gaat het om een - inmiddels meerderjarige - Keniaanse jongen en zijn moeder, die sinds 2001 in Nederland wonen. De staatssecretaris gaf geen verblijfsvergunning af omdat de moeder haar identiteit niet kon aantonen. Broekers-Knol heeft zich daarbij op contra-indicatie beroepen, waardoor zowel de moeder als haar zoon geen verblijfsvergunning hebben gekregen op basis van de Afsluitingsregeling. Het niet aantonen van de identiteit van de moeder mag, in een nieuw besluit, niet als argument worden aangedragen om een verblijfsvergunning te weigeren, oordeelt de Raad van State in zijn vonnis.