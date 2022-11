Regels voor bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften

Christen­Unie: Geef niet meteen boete bij boodschap­pen in de bijstand

De ChristenUnie komt met een spoedwet waardoor gemeenten barmhartiger kunnen zijn voor mensen in de bijstand. Aanleiding is het bericht over de vrouw uit Wijdemeren, die 7000 euro moest terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder had gekregen.

8 januari