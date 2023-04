Regeringscommissaris na onthullingen over Baudet: ‘Neem ervaring grensoverschrijdend gedrag serieus’

Hamer, die speciaal door de regering is aangesteld als commissaris, verklaart: ‘Als iemand gedrag als grensoverschrijdend ervaart, moet daar wel serieus mee om worden gegaan.’ Zij doet dit naar aanleiding van de reacties van Baudet op klachten van grensoverschrijdend gedrag binnen Forum voor Democratie, waar deze nieuwssite dit weekeinde over publiceerde.

FvD-partijleider Baudet zei in zijn reactie: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat iemand zich geïntimideerd heeft gevoeld.” En: ,,Het bestaat niet dat de dame in kwestie zich geïntimideerd voelt.” Maar volgens Hamer ‘weten we uit de vele zaken die we het afgelopen jaar hebben gezien dat dezelfde situatie door twee mensen op een volledige andere wijze geïnterpreteerd kan worden’. ‘Wat de een grensoverschrijdend vindt, kan de ander niet grensoverschrijdend vinden’, schrijft ze in reactie op schriftelijke vragen.

Werkvloer

Volgens haar geeft de reactie van Baudet ‘vooral aanleiding tot meer gesprekken op de werkvloer over wat acceptabel gedrag is en wat niet’. ‘Bij voorkeur doe je dat niet pas nadat er meldingen zijn, maar al vooraf.’

Quote Wat ik in het artikel lees over seksueel grensover­schrij­dend gedrag en seksisme binnen Forum voor Democratie vind ik zorgelijk Regeringscommissaris Mariëtte Hamer

Over de klachten van voormalige FvD’ers zegt Hamer: ‘Wat ik in het artikel lees over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme binnen Forum voor Democratie vind ik zorgelijk.’

Oud-medewerkers klaagden over een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer. Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij uitspraken, werden bedreigd met een torenhoge boete tot wel 170.000 euro. Baudet zou met flessen drank hebben gegooid in de richting van een medewerker waarmee hij een meningsverschil had, verklaarden voormalige FvD’ers, en zo stond ook beschreven in documenten en dagboeken.

Maandag verschijnt een onderzoek naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer, dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Alle ‘Kamerbewoners’, zowel parlementariërs als fractiemedewerkers en ambtenaren, zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

Hamer juicht dit onderzoek toe. ‘Mogelijk zal het onderzoek aanleiding geven om maatregelen te nemen die iedereen die in het Tweede Kamergebouw werkt te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag.’

