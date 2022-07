Remkes aan de slag met monsterklus boeren: ‘Ik weet wat de dilemma‘s zijn’

Johan Remkes is vandaag begonnen aan zijn klus om het kabinet en de boeren weer met elkaar in gesprek te krijgen over de stikstofmaatregelen. Probleem is echter: de boerenorganisaties weigeren met hem aan tafel te gaan. Remkes wil niet vooruitlopen op hoe hij de impasse gaat doorbreken. ,,Wij doen in stilte ons werk.”

Vanmiddag spreekt hij voor het eerst over zijn opdracht met ministers Henk Staghouwer (Landbouw, CU) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD). Het was die laatste, een partijgenoot, die Remkes bijna twee weken geleden verzocht de rol van ‘gespreksleider’ op zich te nemen. Remkes hoeft zich nog niet te melden in Den Haag: het gesprek met de ministers vindt digitaal plaats.

Waarom het kabinet juist bij hem uitkwam, daarover zegt Remkes ‘geen oordeel’ te hebben. Maar wel wil hij even wat rechtzetten. ,,Het is een hardnekkig misverstand dat Remkes eerst maar even op vakantie is gegaan. Ik zat al in Italië toen Van der Wal mij benaderde. Ik ben maandag teruggekomen.”

Met boerenleiders heeft Remkes nog geen contact gehad. Hij kreeg wel mee dat zijn benoeming bij boerenorganisaties weerstand heeft opgeroepen. Volgens LTO en andere landbouwclubs heeft praten geen zin zolang het kabinet vasthoudt aan de doelen en het tempo in de stikstofplannen. ,,Ik heb natuurlijk een aantal reacties gezien”, zegt hij daarover.

Partijdig

Inmiddels heeft Remkes al ‘een stapel documenten’ toegestuurd gekregen, zodat hij zich kan inlezen. Tegelijkertijd was hij eerder voorzitter van de commissie die het kabinet adviseerde over de stikstofaanpak. ,,Ik ken de problematiek vrij goed en ik weet ook wat de dilemma’s zijn.”

Remkes zegt te snappen dat die eerdere functie ook scepsis kan oproepen. Farmers Defence Force (FDF) noemde Remkes om die reden bijvoorbeeld al ‘partijdig’. ,,Ik begrijp wel dat dat een vraagpunt is.”

In dat licht heeft het hem echter wel verbaasd dat LTO zelf op 1 juli voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf naar voren schoof als bemiddelaar. ,,Ik begrijp niet goed dat men niet in de gaten had dat Dijkgraaf lid was van dezelfde commissie als die waarvan ik voorzitter was.”

Over zijn aanpak wil Remkes nog even niets zeggen, laat staan over de vraag of de veelbesproken stikstofkaart wel stand kan houden. ,,Ik heb op dit moment totaal niet de behoefte om daarop vooruit te lopen.”

Wel zegt hij dat ‘ervan uitgegaan mag worden dat het werkprogramma van tevoren bekend gemaakt wordt’. Wat dat programma behelst, houdt hij in het vage. ,,Dat gaan we allemaal zien. U hoort van mij voordat de gesprekken beginnen.”

Geen trekpop

Minister-president Mark Rutte benadrukte afgelopen vrijdag dat Remkes een onafhankelijke positie heeft en 'geen trekpop’ van het kabinet is. ,,Ik zou tegen de boeren willen zeggen: geef deze man een kans.”

Rutte zei er op te vertrouwen dat Remkes in zijn missie slaagt en dat de boerenorganisaties toch komen praten. Hij wees daarbij op Remkes’ jarenlange ervaring in taaie dossiers. Daarbij kwam het vaker voor dat partijen eerst de hakken in het zand zetten en later alsnog bijdraaiden. Rutte: ,,Hij is in staat om al shag rollend partijen aan tafel te krijgen.”