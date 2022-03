Ronselen van stemmen is zeldzaam en levert hooguit boete op

Begin deze week deed burgemeester Rianne Donders van Roermond aangifte van het ronselen van volmachtstemmen rondom de gemeenteraadsverkiezingen in haar gemeente. Inmiddels zijn twee verdachten gehoord, zegt het OM. Hun partijkleur is niet bekendgemaakt.



Bij het ronselen benadert iemand stelselmatig kiezers met het verzoek hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dat is strafbaar. Je mag in Nederland best voor een ander stemmen, maar dan moet diegene dat aan jou vragen en niet andersom. Ook iets beloven of geven in ruil voor een stem, is verboden.