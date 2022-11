Roos is de tweede griffier op rij die opstapt, in 2017 was het Voss die na twee jaar vertrok

Fractie­voor­zit­ter Pv­dA-Groningen kan Arib als Kamerlid opvolgen

De Kiesraad heeft Julian Bushoff benoemd tot Kamerlid voor de PvdA. De 25-jarige fractievoorzitter van de PvdA in Groningen kan de opvolger worden van Khadija Arib, die begin november vertrok uit boosheid over het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Het is nog niet zeker of Bushoff ook daadwerkelijk de Kamer in gaat. Hij heeft 28 dagen bedenktijd.

15 november