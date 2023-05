Royce de Vries: Filmpjes van aanslag op mijn vader vreselijk, maar nieuwe wet lost niets op

Felle clash tussen Kamer en kabinet over besteding stikstof­mil­jar­den: ‘Ik ga ervan huilen’

Het kabinet wil liefst 24,3 miljard reserveren voor een stikstoffonds, maar het is nog onduidelijk of er ook in de Eerste Kamer een meerderheid te vinden is voor die stikstofplannen. Kamer en kabinet zijn fel geclasht in het debat over de besteding van die miljarden. ‘Ik ga ervan huilen’, aldus PvdA-Kamerlid Joris Thijssen.