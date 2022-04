Rutte gaat met zijn geldzorgen nu naar de oppositie

,,We gaan nu kijken welke wensen daar leven", zei premier Mark Rutte zojuist tijdens de wekelijkse persconferentie. ,,Die gaan we in onze plannen verwerken.”

In de Eerste Kamer heeft het kabinet namelijk geen meerderheid, dus moet er steun worden gezocht bij oppositiepartijen. Die worden in of kort na het Kamerreces dat vandaag begint, uitgenodigd voor gesprekken achter de schermen, zei minister Sigrid Kaag (Financiën). Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben wel onderling een eerste akkoord, dat werd donderdagnacht bereikt.

Gaten

Er is een flink aantal gaten gevallen in de begroting van dit jaar. Zo levert het oplossen van het probleem met de spaartaks al een kostenpost van mogelijk 12 miljard op. Ook wil het kabinet extra geld uittrekken voor defensie. Daarnaast eisten oppositiepartijen dat er toch meer geld wordt uitgetrokken voor AOW’ers en de jeugdzorg.

Het kabinet lijkt een deel hiervan te willen gaan betalen door extra belasting te innen bij ondernemers. Zo lijken bedrijven over winst meer belasting te gaan betalen, het kabinet had de grens juist verhoogd van 200.000 euro naar 400.000 euro, maar dat zou worden teruggedraaid. Ook gaat het belastingtarief in box 2 mogelijk omhoog voor directeur-grootaandeelhouders.

‘Nog niet af’

Rutte wilde die maatregelen nog niet noemen. ,,Het is nog niet af, dat is het pas als we met de oppositie hebben gesproken.” Met welke partijen het kabinet gaat spreken, liet Rutte in het midden. Er zou namelijk over links (via PvdA en GroenLinks), maar ook over rechts (met JA21) gekoerst kunnen worden. Rutte: ,,Ik heb niet de luxe om op voorhand keuzes te maken.”

