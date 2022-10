Rutte maakt excuses aan Groningers om psychische leed door de gaswinning

Rutte vertelde te zijn geschrokken van de ontmoetingen met bewoners van het Groningse gaswinningsgebied. ,,Huwelijken die slecht gaan, kinderen die niet kunnen slapen, mensen met psychische problemen.’’ Kinderen zien volgens Rutte ‘de angst in de ogen van hun ouders’. ,,Ze vragen zich af of hun huis wel veilig is en leven soms in een chaos als ze in een container wonen en buiten rijden busjes aan en af.’’

Volgens de premier heeft hij ‘hoofdpijn’ van de trage operatie om de huizen in Groningen steviger te maken. In 2028 wil het kabinet 26 duizend huizen hebben verstevigd. Daarvan moeten er nog 20 duizend worden aangepakt.

Volgens Rutte heeft hij zich te laat gerealiseerd hoe groot het risico was van gaswinning in Groningen. Nadat in de zomer van 2012 een zware aardbeving plaatsvindt in Huizinge, de zwaarste ooit in het gebied, was dat geen onderwerp van discussie in de ministerraad. Pas een halfjaar later, begin 2013, werd voor het eerst over de gevolgen van de gaswinning gepraat. Toezichthouder SodM heeft dan voor het eerst aan de bel getrokken. In het kabinet wordt afgesproken meer onderzoek te laten doen.

,,Het stond lang niet op de radar’’ aldus Rutte. Het kabinet kwam er achter dat het te weinig wist van gaswinning en de gevolgen daarvan voor bevingen. Al snel was duidelijk volgens hem dat de gaswinning moest worden verlaagd, al was niet duidelijk tot hoe ver dat nodig was en kon. ,,Financiën speelden bij die discussie wel een rol, maar waren niet doorslaggevend. Het ging vooral om leveringszekerheid en veiligheid. Wat niet losstaat van elkaar, want als regio’s zonder gas komen te zitten heeft dat ook consequenties voor de veiligheid van mensen.’’

Verhoren

In de jaren daarna wordt de premier steeds meer duidelijk dat ‘de aardgaswinning van iets dat prachtig leek in de jaren zestig, stap voor stap begint te veranderen in een nachtmerrie'. Hij bracht in herinnering dat kort voor de beving in Huizinge, in 2009, er nog plannen door de provincie Groningen werden gepresenteerd om ‘dé aardgasprovincie van Europa te worden'. ,,We wilden van Groningen het energie- en kennisknooppunt van de wereld maken, maar we moesten zoeken naar een andere toekomst.’’

Rutte is een van de laatsten die moet komen getuigen. De enquêtecommissie sluit de openbare verhoren morgen af. In zeven weken tijd zijn meer dan zestig mensen openbaar en onder ede gehoord. Eerder voerde de commissie al 124 gesprekken achter de schermen en vroeg ze zo’n 600.000 stukken op bij ministeries, oliemaatschappijen en lagere overheden. In februari moet het eindrapport verschijnen.

Quote De aankondi­ging dat Groningen dichtging voelde als een verlossing Ben van Beurden, Shell Vanochtend werd Shell-topman Ben van Beurden verhoord door de enquêtecommissie. Hij vertelde dat het Shell was die er al vanaf 2017 op aandrong om de gaskraan in Groningen te sluiten. Toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes vertelde maandag in zijn verhoor dat de oliemaatschappijen Shell en Esso (de eigenaren van het Groningse gasveld) verbaasd reageerden toen het kabinet in maart 2018 besloot de gaswinning terug te brengen naar nul. Van Beurden noemt die uitspraak ‘apart’. ,,De aankondiging voelde voor mij juist als een verlossing.’’

Rechtbank

Shell drong er toen al meer dan een jaar op aan de gaswinning versneld af te bouwen. Al langer waren Shell en Esso, de aandeelhouders van gaswinningsbedrijf NAM, bezorgd dat het veld niet langer rendabel werd omdat de overheid het maximale aantal kuub gas dat nog mocht worden gewonnen steeds verder terugbracht om het risico van bevingen te verkleinen.

Maar directe aanleiding om voor te stellen ermee te stoppen was een besluit van de rechtbank in Leeuwarden in januari 2017 dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet instellen tegen de NAM wegens het in gevaar brengen van de Groningers. Volgens Van Beurden brak er toen iets bij hem. ,,We moesten aan onze plicht voldoen om Nederland en noordwest Europa te voorzien van energie, maar konden om het uitvoeren van die plicht - waar we een overeenkomst voor hadden met de overheid - mogelijk vervolgd worden.’’

Geld verdienen

Van Beurden ging daarop met Exxon-topman Darren Woods langs bij premier Rutte om te zeggen dat het zo niet verder kon. In dat gesprek zei de Shell-baas ook dat zijn bedrijf helemaal uit de NAM wilde stappen. Alleen kon dat niet onder de geldende afspraken. Ook ergerde Van Beurden zich aan het beeld dat was ontstaan alsof ‘Shell alleen maar uit was op geld verdienen’. In 2018 spraken Shell en Esso met het toenmalige kabinet af dat ze het geld dat in de jaren tot de sluiting nog door NAM zou worden verdiend, vrijwel volledig zouden aanwenden voor het vergoeden van de schade aan huizen in Groningen. Daar bovenop gaven Shell en Esso nog extra financiële garanties.

Die afspraak kwam onder druk te staan toen het kabinet later besloot de gaskraan niet pas in 2030 maar al in 2022 te sluiten. Van Beurden: ,,Toen ontstond de situatie dat er geen geld meer binnenkwam, maar NAM nog wel tot in lengte der dagen verantwoordelijk bleef voor alle schade. Dat kon niet uit.’’ Er loopt nog steeds een geschil tussen de overheid en de NAM over dat punt.

