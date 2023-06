Rutte met Von der Leyen naar Tunesië voor EU-overleg over migratiedeal

Meerder­heid gloort voor Pensioen­wet: jaar uitstel voor overgang naar nieuw pensioen­stel­sel

Minister Carola Schouten (Pensioenen) is bereid pensioenfondsen tot 2028 de tijd te geven om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Met deze toezegging komt de CU-bewindsvrouw tegemoet aan bezwaren van de Eerste Kamer, die bang is dat de overgang te snel gaat. Daarmee lijkt de Pensioenwet volgende week bij de stemming op een ruime meerderheid te kunnen rekenen.