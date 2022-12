Rutte over mogelijke excuses slavernij: ‘Niet namens nazaten daders maar namens bestuurders’

Rutte wil nog niet bevestigen of er op het ‘betekenisvolle moment’ van 19 december excuses gemaakt gaan worden voor het Nederlandse slavernijverleden. Wel deelde hij dat deze dan niet in naam van de nazaten van de daders uitgesproken zouden worden, maar namens de bestuurders.

Dat vertelde de minister-president desgevraagd op zijn wekelijkse persconferentie. Hij zegt niet vooruit te willen lopen op de feiten: ,,Als zo’n besluit (over excuses, red.) is genomen, dan is het uitspreken over wat er besloten is in zichzelf betekenisvol. Het bevestigen van een vraag over besluitvorming is in mijn ogen een niet officieel en betekenisvol genoeg moment. Dat leent zich niet voor een persconferentie of een persvraag.”

De premier wil liever zulke aankondigingen dus doen op een betekenisvol moment, op 19 december. Toch weidt hij vandaag wel uit over namens wie de eventuele excuses dan uitgesproken zouden moeten worden worden. ,,U heeft het over de nazaten van de daders”, reageert Rutte op een persvraag. ,,Zo voel ik het niet. Het zijn wel de nazaten van de slachtoffers. Wat de dialooggroep voorstelt is dat er excuses worden gemaakt voor het toenmalige bestuur door het huidige bestuur. Dit is een heel belangrijk punt.”

Meer wil de premier ook vandaag weer niet delen over wat ons precies op 19 december te wachten staat. ,,Hoe we met het advies om excuses aan te bieden omgaan, wanneer en in welke vorm, dat zal de komende weken en maanden verder zichtbaar worden.”

‘Zwartste bladzijde’

Excuses op 19 december of niet, de premier vindt in ieder geval wel dat ‘dat het slavernijverleden behoort tot de zwartste bladzijde uit onze gezamenlijke wereldgeschiedenis’. ,,Wat 160 jaar geleden is afgeschaft, en feitelijk nog tot 150 jaar geleden heeft voortgeduurd, de totale dehumanisering van medemensen tot handelswaar, behoort tot het ergste wat we elkaar hebben aangedaan. Elk beschaafd mens zal dat hopelijk constateren.”

Op dinsdag 13 december komen afgevaardigden van belangenverenigingen nogmaals samen, ditmaal met minister Sigrid Kaag (Financiën, D66). Daarna zal in ieder geval voor het kabinet en de betrokkenen duidelijk moeten zijn wat er de 19e staat te gebeuren.

