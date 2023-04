Rutte tegen furieuze Kamer: ‘Discussie 2030 feitelijk niet zo relevant, betekent geen vertraging’

KIJK LIVEKabinet en coalitie liggen woensdag flink onder vuur over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, het stikstofbeleid en onvrede in het land. Nu is het kabinet zelf aan het woord.

Met een salvo aan aanvallen nemen oppositiepartijen het kabinet de maat. De gemene deler is de gedachte: dit kabinet loopt op z'n laatste benen. Om een ruzie over het stikstofbeleid (D66 wil sneller, CDA trager) te voorkomen, kwam het tot een bezweringsformule: het CDA mag later dit jaar om heronderhandelingen vragen om de stikstofreductie niet in 2030, maar in 2035 te realiseren.

Volgens premier Rutte komt de coalitie er wel uit. ,,Deze partijen zijn het eens dat we tot stikstofreductie moeten komen.” Hij heeft er ‘alle vertrouwen in’, want het jaartal van 2030 is al ‘wat poreuzer geworden’ na het advies van Johan Remkes, zegt hij. Deze adviseerde niet star aan het jaartal vast te houden, maar eerst ijkmomenten te nemen in 2025 en 2028.

,,Het is belangrijk dat we nu echt beginnen”, zegt Rutte. ,,De discussie 2030 is feitelijk niet zo relevant. Politiek wel, feitelijk niet. Cruciaal is dat we nu versnellen om stikstof aan te pakken.” Het verzoek van CDA om het coalitieakkoord open te breken over het halveringsjaartal van de stikstofuitstoot zit die versnelling niet in de weg, aldus Rutte.

Volledig scherm Premier Mark Rutte aan het woord tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. © ANP

Klinkklare onzin

De oppositie ziet dat anders. Attje Kuiken (PvdA) noemt het ‘klinkklare onzin’ dat het stikstofbeleid gewoon door kan gaan. Jesse Klaver (GroenLinks): ,,Stel een deadline. Binnen twee weken moeten we weten: wordt het regeerakkoord opengebroken of niet?” Volgens Wilders houdt het kabinet ‘heel Nederland voor de gek’. Esther Ouwehand (PvdD) vindt dat de premier ‘zijn baan niet serieus neemt’. Rutte houdt vol: ,,We kunnen door. ”

De premier noemt het ‘de taak van de coalitie’ dat het CDA ‘niet zorgt voor verstoring’. Hij steunt stikstofminister Christianne van der Wal ‘volledig’ om het stikstofbeleid door te zetten. Rutte geeft wel toe: ,,Het is te traag gegaan.”

Volledig scherm Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. © ANP

Vasthouden of loslaten

VVD en D66 maakten in hun bijdrages duidelijk in ieder geval vast te willen houden aan 2030, ook al wil CDA daarover het coalitieakkoord openbreken. D66-fractieleider Jan Paternotte: ,,Ik weet niet wat, of en hoe het CDA wil gaan heronderhandelen. Dat gaan we zien. Maar het regeerakkoord staat. En dat heb ik de premier ook horen zeggen.”

Toch lijken de coalitiepartijen elkaar juist stevig vast te willen houden. VVD-fractieleider Sophie Hermans: ,,We denken niet over alles hetzelfde in de coalitie, maar dat is geen reden om geen vertrouwen te hebben dat we eruit gaan komen. Want dat heb ik.”

Minister Van der Wal (Stikstof) gaat ‘gewoon door’ met de stikstofwet: inclusief 2030 als jaartal voor wanneer de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, aldus Hermans. Ook al beoogt het CDA een ‘vertraging’ naar 2035. CDA-leider Pieter Heerma: ,,Het regeerakkoord staat, totdat we beginnen aan de heronderhandeling.”

Toch houdt het CDA vol pas ‘over een paar maanden’ een onderhandeling te willen starten over het stikstofbeleid. Als het CDA tijdens de onderhandelingen over 2030 met een alternatief komt waardoor het stikstofbeleid niet tekortschiet, is D66 bereid het jaartal op te geven. Maar, zegt Paternotte: ,, Zo’n alternatief zie ik niet zo snel.” Rutte zegt begrip te hebben voor de wens van het CDA om te wachten met de heronderhandeling.

‘Kabinet in staat van ontbinding’

De oppositiepartijen lieten eerder in het debat al weten weinig vertrouwen te hebben in de oplossing van het kabinet. Klaver spreekt over ‘breed gedragen wantrouwen in het kabinet’, Wilders noemt het kabinet ‘in vergaande staat van ontbinding’. BBB-leider Caroline van der Plas: ,,Hoeveel duiding over de uitslagen van de verkiezingen wil het kabinet nog hebben? Mensen zeggen: los de problemen op, of stap op.”

De leiders van de oppositie kwamen vanochtend samen om af te spreken één front te vormen, hoewel linkse en rechtse partijen echt verschillend denken over de stikstofreductie. Ongeacht de inbreng van Rutte, zullen FvD, JA21 en de PVV hoe dan ook een motie van wantrouwen steunen tegen het kabinet.

Het debat begon in de ochtend. Naar verwachting zal het tot in de avond doorgaan.

Rutte: ‘Vicepremiers hoeven niet te spreken’ De premier mocht meteen op kritiek rekening toen hij aan zet kwam namens het kabinet. Rutte opende zijn inbreng door te zeggen dat alleen hij aan het woord zou komen, en niet de andere aanwezige kabinetsleden Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten. Hij stelde dat de vicepremiers ‘geen functie hebben’ als hij er is, en daarom niet aan het woord zouden hoeven te komen. De Kamer reageerde woedend. Geert Wilders: ,,Als u bij de persconferentie allemaal aan het woord wil, doet u dat ook in de Kamer.” Jesse Klaver noemt het ‘niet zo’n lekker begin’. Attje Kuiken vond het ‘arrogant’. De premier gaf na veel commotie toe dat de Kamer de vicepremiers wél vragen mogen stellen aan de andere kabinetsleden. ,,U zult zien dat we hetzelfde zeggen”, aldus Rutte.

Praat mee. Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? (video):

Bekijk onze video’s op het gebied van politiek in onderstaande playlist: