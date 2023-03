Rutte zegt sorry voor zijn reactie op rapport Groningen: ‘Was gewoon niet goed’

met VideoPremier Mark Rutte vindt dat zijn eerste reactie op het kritische rapport over de gaswinning in Groningen ‘gewoon niet goed was’. ,,Ik was vermoeid, maar dat mag geen reden zijn”, zegt hij vandaag.

Rutte kreeg kritiek omdat hij te weinig empathie zou hebben getoond. ,,De toon was gewoon niet goed. Ik heb dat zelf niet goed gedaan. Ik was vermoeid na een drukke week, was veel met Oekraïne bezig. Liefst was ik die dag in bed gebleven, maar dat kon natuurlijk niet. Maar dat mag geen excuus zijn”, zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ,,De Groningers verdienen een goede reactie en een betere dan ik heb gegeven. Ik heb deel van het rapport nu gelezen. En de conclusies zijn hard en pijnlijk.”



Tot nu reageerde Rutte kort en beperkt op het onderzoeksrapport naar de Groningse gaswinning. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) noemde de uitkomsten ‘heel ernstig’.

Quote De Groningers verdienen een goede reactie en een betere dan ik heb gegeven Premier Mark Rutte

‘Groningers onvoldoende beschermd’

Rutte zei twee weken geleden dat de conclusies ‘hard binnengekomen’ waren, met name dat de Groningers onvoldoende zijn beschermd. Rutte wilde er toen echter niet veel meer over zeggen, eerst wilde hij samen met het kabinet het rapport lezen. ,,Ik vind het niet passend om er nu op in te gaan.” Dat zou in zijn ogen ook niet respectvol zijn naar de inwoners van Groningen. Ook wilde hij niet reageren op de vraag of hijzelf, dan wel iemand anders uit het kabinet, gaat opstappen vanwege de harde conclusies.

Rutte zei vandaag dat ‘de kans heel groot is’ dat het kabinet de aanbevelingen van de enquêtecommissie overneemt. ,,Die zijn heel leidend.” Volgens de premier is er in de ministerraad nog niet gesproken over het aftreden van het kabinet, of dat van ministers of staatssecretarissen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. © ANP

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.