Sancties tegen rijke Russen haperen: 516 miljoen afgepakt, maar nog geen vastgoed

In een nieuw overzicht maakt Hoekstra dus melding van het bevriezen van 516 miljoen euro van rijke Russen en dat voor 155 miljoen euro aan transacties is tegengehouden. Op het gebied van vastgoed is evenwel nog weinig gebeurt: daarvoor is volgens Hoekstra een extra regeling nodig waarover pas morgen in de ministerraad wordt besloten. Als nu bijvoorbeeld de uiteindelijke eigenaar van een villa of gebouw is afgeschermd door een wirwar aan firma's kan die naam niet met een druk op de knop worden achterhaald. Dat moet straks wel mogelijk worden, maar die regeling is er de afgelopen 36 dagen dus niet geweest.