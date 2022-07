SGP/ChristenUnie Europees niet meer op één lijst

Volgens SGP-voorzitter Dick van Meeuwen kan de door de ChristenUnie gekozen Alleingang voor beide partijen rampzalig uitpakken. ,,Een gezamenlijke lijst met een ChristenUnie-lijsttrekker en een SGP’er op nummer 2 had de mogelijkheid geboden om als partijen eigen accenten te zetten met een eigen inkleuring. Het besluit van de ChristenUnie om de samenwerking op te zeggen kan tot gevolg hebben dat een christelijke zetel verloren gaat of zelfs dat geen van beide partijen een EP-zetel behaalt.”

Wat niet helpt is dat de partijen Europees in verschillende fracties zitten. De ChristenUnie voelde zich niet meer thuis bij de (conservatieve) ECR en koos voor de Europese Volkspartij (EVP), waarvan ook het CDA deel uitmaakt. Voor de SGP was aansluiting bij de EVP een brug te ver. SGP en ChristenUnie vormden daarmee een spiegelbeeld van VVD en D66, die met gescheiden lijsten de verkiezingen ingaan en elkaar vervolgens in een en dezelfde fractie (Renew) terugzien.