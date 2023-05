Sigrid Kaag over bedreigingen: ‘Zoon wil niet dat ik langskom, bang om nageroepen te worden’

In het programma College Tour dat komende zondag wordt uitgezonden, zeggen de dochters van Kaag te vrezen dat hun moeder op een dag wordt vermoord. Daarop werd de D66-leider emotioneel en erkende ze dat haar gezin het liefst heeft dat ze stopt met de politiek om alle bedreigingen aan haar adres. Hoewel ze nog geen besluit heeft genomen over haar toekomst, zegt ze wel dat de mening van haar gezin meeweegt bij de beslissing.

Kaag zei vanochtend overvallen te zijn door het filmpje dat haar in het programma werd getoond. ,,Ik wist dat ze een boodschap hadden ingesproken, maar ik dacht dat er iets zou komen over dat ik vroeger niet kon koken en nu nog steeds niet, maar dat de aangebakken pannenkoeken lekker zijn. Iets luchtigs. Ik ben trots op ze dat ze de moed hebben kunnen vinden dit te zeggen.’’

Zoon

Niet alleen de dochters hebben last van de vele bedreigingen die Kaag krijgt. Ook haar man en zoon lijden eronder, vertelde ze vanochtend. ,,Mijn zoon wil niet dat ik op bezoek kom, pas als ik gestopt ben. Hij komt wel bij ons. Maar je wilt niet op straat nageroepen worden om wat je moeder doet.’’

Volgens Kaag is het klimaat in Nederland ‘vergiftigd'. ,,Kijk naar Geert Wilders die al jaren de hoogste staat van beveiliging moet krijgen, er is in ons land een glijdende schaal van verergering. Ik ben niet van suiker. Maar het is een continue weging of je met dit werk door wilt gaan.’’

Ook de gezinnen van collega-ministers lijden onder het werk van hun ouders. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vertelde eerder in een interview met deze site dat als een van haar kinderen zou zeggen dat ze moest stoppen met haar werk, ze dat zou doen.

Spijt

Inmiddels zegt ze spijt te hebben dat ze het over haar kinderen heeft gehad. Van der Wal: ,,Toen de boeren met trekkers voor ons huis stonden, heb ik in de emotie tegen de boeren gezegd dat mijn kinderen binnen zaten te trillen. Daar hebben ze tot de dag van vandaag last van. Als ik niet wil dat werk mijn gezin raakt, moet ik ook niet op mijn werk praten over mijn gezin.’’

Volgens van der Wal beïnvloeden alle bedreigingen haar niet. ,,Ik zwicht er niet voor, mijn kinderen ook niet. Ik vind het echt bizar dat politici, raadsleden in dorpen en steden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden worden bedreigd. Dat boeren elkaar onderling intimideren. Te zot voor worden. Mensen doen hun werk, heb daar respect voor.’’

Rol politiek

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moest in de tijd dat hij coronaminister was zwaar bewaakt worden. Ook zijn kinderen hadden daar last van, vertelt hij. ,,Er zijn meerdere momenten geweest waarop ze hadden gewild dat ik een andere baan had gehad. Ik heb niet serieus overwogen te stoppen. Maar je kinderen staan uiteindelijk op de eerste plaats. Dit is ontmoedigend om dit type werk te doen. Je wilt dat het kwaad niet wint. Maar er kan een grens zijn als je niet wilt dat het je gezin beïnvloedt. Je moet er niet aan denken dat iemand die ze niet alle 24 in een kratje heeft zitten, zich door al die haatberichten op sociale media voelt aangemoedigd om daadwerkelijk iets te doen.’’

De Jonge vindt dat er ook een rol is voor de politiek. ,,Ook de politiek moet in de spiegel kijken. Er is een verband tussen dat wat er in politiek over elkaar wordt gezegd, alle wantrouwen en verdachtmakingen die worden geuit, en wat er daarna gebeurt op sociale media en daarna in het echt aan de voordeur.’’

