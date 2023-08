Sjoerd Sjoerdsma (D66) vertrekt na ruim tien jaar uit Tweede Kamer

Als buitenlandwoordvoerder voor zijn partij was Sjoerdsma vaak uitgesproken tegen landen als China en Rusland. Hij diende een motie in om de behandeling van de Oeigoerse minderheid als genocide te bestempelen, waarna China sancties tegen Sjoerdsma instelde. Ook kwam hij op een zwarte lijst van Rusland terecht.

Sjoerdsma was campagneleider tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen haalde de partij, met Sigrid Kaag als lijsttrekker, het beste resultaat ooit met 24 zetels. Tijdens de formatie daarna raakte Sjoerdsma in opspraak, nadat hij een roddel over verkenner Johan Remkes had verspreid met D66-persvoorlichters. Volgens hen had Remkes tijdens formatiegesprekken te veel gedronken. Na zware kritiek maakte Kaag excuses.