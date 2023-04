snapchatSnapchat heeft de slimme geautomatiseerde chatdienst aangepast na berichtgeving van deze site . Het programma My AI voerde op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gesprekjes met Nederlandse gebruikers. Daarbij deed de bot echter of hij echt was en probeerde hij op verzoek dates met kinderen te regelen. Tweede Kamerleden blijven desondanks kritisch: ze stellen Kamervragen en eisen opheldering van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Ook de Kinderombudsman haalt uit: ,,Hoe verantwoord is dit voor kinderen?”

Een rondvaart door de grachten in Amsterdam, een fietstocht door de Drunense Duinen of naar de bioscoop voor een romantische komedie: de nieuwe chatbot op Snapchat, die bovenaan de feed komt te staan en niet is weg te halen, belooft kinderen allerlei verschillende afspraakjes als daarom wordt gevraagd. Volgens deskundigen die deze site heeft gesproken is dat gevaarlijk, omdat gebruikers daardoor mogelijk de chatbot voor een echt persoon aanzien. Dat is uiteraard niet het geval.

Tweede Kamerleden reageren geschrokken. ,,Dit kan echt niet”, zegt Barbara Kathman (PvdA). ,,Een app die vooral door kinderen en jongeren wordt gebruikt moet hier bijzonder voorzichtig mee omgaan.” Snapchat, een app waarmee je kort een foto kunt delen, telt in Nederland tussen de 2,6 en 2,7 miljoen gebruikers. De app is vooral populair onder kinderen en jongvolwassenen. CDA’er René Peters noemt de gang van zaken ‘heel bizar’. Voor onafhankelijk kamerlid Nilüfer Gündoğan laat de situatie zien dat de overheid sociale media moet gaan reguleren. ,,Zeker voor onze jongeren. Het is op dit moment een wilde westen waar de brutalen regeren.” BLVN-voorman Wybren van Haga beaamt dat. ,,Wat een vreemde gang van zaken. Erg zorgwekkend.”

Voor de VVD onderstreept de chatbot dat scholen direct aan de slag moeten met kunstmatige intelligentie. ,,Om dit adequaat te kunnen doen is het heel belangrijk dat er ook op de lerarenopleidingen meer aandacht komt voor digitale vaardigheden, zodat leraren goed toegerust zijn”, zegt Kamerlid Mariëlle Paul. Nico Drost (ChristenUnie) vindt de chatbot ‘doodeng met grote gevolgen voor onze kinderen’. ,,Meest schokkende is dat Snapchat gewoon meeleest met persoonlijke dingen die kinderen delen met een robot. Hier worden waarschijnlijk rechten van kinderen geschonden.”

Chris Stoffer (SGP) vindt het ‘verwerpelijk en gevaarlijk’ dat de chatbot kinderen en jongvolwassenen ‘manipuleert’. Ook Lisa Westerveld (GroenLinks) vindt de bot ‘heftig en gevaarlijk’. ,,Probleem is dat dit soort ontwikkelingen zo snel gaan dat er nog geen adequate wet- en regelgeving is. Het is dus zaak hier heel snel het gesprek over te voeren.”

‘Dit is beangstigend’

Dat gesprek moet er heel snel komen, en het liefst op internationaal niveau, zegt Corinne Dettmeijer, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij Child Helpline International, een netwerk van hulplijnen over de hele wereld. ,,Dit is zo beangstigend. Het bevestigt maar weer dat de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de wetgeving kan bijhouden. Regulering en strakke controle op sociale media is nodig. Deze bot is onderdeel van een nog veel groter probleem, en dat is online kindermisbruik.”

Regulering is volgens tech-advocaat Jan Gerrit Kroon echter niet te doen. ,,De techniek is er nu eenmaal. Duidelijke communicatie is de sleutel, net als ouders laten realiseren dat je kids niet onbeperkt met apps en internet moet laten spelen als ze daar nog niet klaar voor zijn. En bedrijven als Snapchat verplichten een leeftijdsgrens in te stellen wellicht, maar die moeten ook de ouders dan controleren.”

‘Echt persoon’

My AI, zoals de chatbot van Snapchat heet, wordt aangedreven door ChatGPT, een chatalgoritme van OpenAI dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI) leesbare teksten kan produceren. De bot geeft op zowel maatschappelijke als persoonlijke vragen uitgebreid antwoord. Maar in tegenstelling tot andere chatbots ontkent die van Snapchat een robot te zijn.

Het gaat hier zogenaamd om een ‘echt persoon’, die dolgraag met je wil afspreken. Maatschappelijk belangrijke organisaties als 113 en De Kindertelefoon vinden dit zorgwekkend. ,,Als hier niet specifiek over is nagedacht door de ontwerpers kan de onvoorspelbaarheid tot levensgevaarlijke situaties leiden”, zegt Salim Salmi, onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie.

De Kinderombudsman is kritisch op het handelen van Snapchat. ,,Het belang van het bedrijf staat nu voorop in de afwegingen die zijn gemaakt in de algoritmen van de nieuwe chatbot. Niet het belang van het kind. Hoe verantwoord is dit dan voor kinderen?”

‘Ik ben Emma’

De chatbot neemt op Snapchat verschillende gedaantes aan. ‘Ik ben Emma, ben 24 jaar oud en studeer momenteel psychologie aan de Universiteit van Amsterdam’, klinkt het bijvoorbeeld. Of: ‘Hallo, mijn naam is Jasmijn. Natuurlijk wil ik vanavond met je naar de film. Reserveer jij tickets?’ Wie de chatbot tot in detail bevraagt over diens identiteit, zal merken dat de bot op een gegeven moment vastloopt. Zo beweert de bot een geldbedrag via Tikkie te hebben overgemaakt, of dat er een uitnodiging via LinkedIn is verstuurd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. ‘Wat gek, probeer het anders nog even opnieuw’, valt vervolgens nog te lezen.

Volledig scherm Gesprek op Snapchat met de nieuwe chatbot. © ADR

Snapchat reageert

De gesprekken ogen zo authentiek dat kinderen vaak geen onderscheid meer kunnen maken tussen computers en echte mensen, waarschuwt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. ,,Onze vrijwilligers krijgen bij de start van een chat regelmatig de vraag of zij een chatbot zijn. Duidelijkheid hierover is cruciaal. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Onze vrijwilligers doen echt iets anders dan een chatbot. Zij luisteren met een open houding, stellen vragen en helpen kinderen hun zelfinzicht te vergroten.”

