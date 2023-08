SP laat programma niet doorrekenen: ‘Ideeënstrijd nodig in plaats van boekhoudersdebat’

Woensdag was de uiterste datum waarop partijen aan het CPB konden laten weten òf ze meedoen aan de doorrekening. Zo ja, dan moeten ze over twee weken hun financiële staatjes inleveren voor de CPB-toets. Maar de SP laat voor het eerst sinds 2002 verstek gaan. Met het overslaan van de financiële rekenmeesters van het CPB lijkt de klad te komen in een lange traditie, ook al is de kritiek op de doorrekening niet nieuw.

Reden is dat het CPB-model volgens SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen tekortschiet. ,,Het CPB berekent van alles de kosten maar van niets de waarde. Wij willen een andere overheid, zonder spreadsheetmanagement maar met de menselijke maat voorop. Dit zal uiteindelijk tot lagere kosten leiden, maar niet in een CPB-model. We hebben nu een ideeënstrijd nodig en geen boekhoudersdebat”, stelt zij.

Nederlands fenomeen

Eerder liet ook nieuwkomer BBB al weten de plannen niet voor te leggen aan het CPB. De partij zei ‘totaal geen tijd’ te hebben om alle benodigde gegevens voor het einde van deze maand in te leveren. Het CPB heeft namelijk tijd nodig om de uitkomsten op 8 november, twee weken voor de verkiezingen, te kunnen presenteren.

Het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s is een typisch Nederlands fenomeen. De traditie begon in 1986, toen CDA, PvdA en VVD het instituut vroegen om uit te rekenen wat het effect van hun plannen zou zijn op de economie, de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid.

In de afgelopen decennia sloten steeds meer partijen zich aan. Het hoogtepunt was 2017. Toen deden er elf partijen mee, al was de PVV toen na twee (vrijwillige) deelnames afgehaakt. In 2021 lieten tien partijen hun plannen doorrekenen.

Omtzigt te laat

Hoeveel partijen dit keer wel meedoen, blijft voorlopig een verrassing. Het CPB zelf zwijgt tot 8 november over de deelnemers en partijen hebben bovendien de gelegenheid tussentijds af te haken, zonder dat hierover wordt gecommuniceerd. VVD, CDA, D66 en de combinatie PvdA/GroenLinks doen in elk geval wél mee aan de doorrekening.

Pieter Omtzigt is sowieso te laat, als hij al meedoet aan de verkiezingen. Het besluit daarover maakt hij pas na zijn vakantie bekend. Omtzigt geldt overigens als een van de grootste criticasters van de doorrekeningen. Hij vindt net als Marijnissen dat de CPB-modellen te dominant zijn bij het bepalen van overheidsbeleid.

Tegelijkertijd hechten andere partijen er juist aan dat er een onafhankelijk instituut bestaat dat kan wegen of bepaalde plannen ook opleveren wat partijen ervan verwachten. Kiezers kunnen daardoor beter geïnformeerd een stem uitbrengen, menen zij. ,,Ook wij zijn kritisch op de modellen”, zegt voorzitter van de CDA-programmacommissie Ralph Diederen. Maar toch doet de partij mee. ,,De uitkomsten hebben zeker waarde, al moeten ze wel gerelativeerd worden.”

