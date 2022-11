Sportminister Conny Helder namens Nederland naar WK in Qatar

updateMinister Conny Helder (Sport, VVD) zal in de groepsfase van het WK in Qatar één wedstrijd bijwonen. Het gaat om de derde groepswedstrijd tegen gastland Qatar.

Mocht het Nederlands elftal verder komen dan de groepsfase, dan worden opnieuw besluiten genomen en kan er worden opgeschaald naar bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, of minister-president Mark Rutte. Als Nederland bij de laatste vier komt, wordt de koning mogelijk ingezet.

Lees ook PREMIUM Principes of olie: kabinet worstelt met WK in Qatar

,,Het is een omstreden WK, dat geeft een ongemakkelijk gevoel’’, zegt Helder. Maar ze benadrukt dat het gebruikelijk is dat de minister voor sport aanwezig is bij een van de groepswedstrijden, zeker als die tegen het gastland gespeeld wordt. Ze benadrukt dat ze de mensenrechtensituatie zal proberen aan te snijden tijdens haar bezoek. Verder zal ze ‘gepast juichen’ als Oranje scoort. ,,Ik gun de mannen van harte dat ze in sportief opzicht goed presteren.’’

Het WK in Qatar is omstreden door de schendingen van de mensenrechten en de dood van mogelijk duizenden werknemers. Om die reden keerde een Kamermeerderheid zich in februari vorig jaar al tegen het sturen van een regeringsdelegatie. Maar het kabinet wilde zich daar eerder niet aan committeren en besloot vorige maand de oliestaat middenin een energiecrisis niet te schofferen.

Mensenrechtensituatie

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden eigenlijk dat er helemaal niemand namens de Nederlandse regering naar Qatar zou afreizen. Als er dan toch iemand zou gaan, stelden ze voor dat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken het land zou bezoeken.

Hij zou dan samen met de mensenrechtenambassadeur de mensenrechtensituatie aan de kaak kunnen stellen en kunnen praten over de omgang met arbeidsmigranten in het land. De motie van de twee coalitiepartijen kreeg in de Kamer alleen steun van JA21 en werd dus ruimschoots verworpen. Volgens Haagse bronnen neemt Helder de mensenrechtenambassadeur niet mee.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty roept Helder op zich nog vóór vertrek uit te spreken over een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden aan de voetbalstadions voor het WK voetbal hebben gewerkt. Ook in andere landen is discussie over het WK voetbal. Buurland België stuurt alleen de koning of een minister als de Rode Duivels bij de laatste vier komen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: