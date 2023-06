Staatssecretaris vreest acuut tekort: ‘Nog 700 nieuwe asielbedden nodig in twee weken tijd’

Op 1 juli lopen meerdere contracten met zogenoemde crisisnoodopvangplekken af. Zo gaan er onder meer locaties in Culemborg (150 plekken), Zaltbommel (65), Oud-Beijerland (100) en Dordrecht (150) dicht. ,,Het houdt in dat we voor die datum nog zeker zevenhonderd nieuwe plekken nodig hebben", zei de staatssecretaris na afloop van de ministerraad. Volgens opvangorganisatie COA lopen er gesprekken ‘met meerdere gemeenten’.

Voorportalen

Van der Burg wil ook zo snel mogelijk meerdere ‘voorportalen’ van de grond krijgen. Dat moeten opvanglocaties voor elk zo'n vijfhonderd asielzoekers worden, die daar wachten totdat ze in aanmeldcentrum Ter Apel terecht kunnen om geregistreerd en gehoord te worden. Op 1 juli gaat het eerste ‘voorportaal’ open in de Expo in Assen.

Dat is niet genoeg. Van der Burg wil nog zeker drie of vier van zulke wachtkamers in het land. Daarom deed hij een kleine twee weken geleden een klemmend beroep op gemeenten om zich 'binnen een maand’ te melden als zij zo'n voorportaal willen openen. Tot nu toe heeft zich daarvoor slechts één gemeente gemeld, zegt Van der Burg, waarmee zijn ministerie in gesprek is. ,,Dat moeten er echt meer worden", stelde hij vrijdagmiddag.

Volledig scherm Demonstranten zetten in mei van dit jaar als protest tenten op voor de hekken van het asielzoekerscentrum Ter Apel. In 2022 was het in Ter Apel veel te druk en moesten asielzoekers geregeld buiten slapen. © ANP VINCENT JANNINK

De staatssecretaris heeft met de gemeente Westerwolde afgesproken dat het maximum van tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet wordt overschreden. De situatie in het aanmeldcentrum is nu ‘onder de tweeduizend', zegt Van der Burg. Een woordvoerder van het COA stelt dat er in Ter Apel al enige tijd zo'n 1700 a 1800 mensen verblijven. Wel kampt de vreemdelingenpolitie, waarbij alle asielzoekers geregistreerd moeten worden, nog steeds met een achterstand van zevenhonderd.

Er verblijven momenteel 53.300 asielzoekers in Nederland met recht op opvang door opvangorganisatie COA. 30.000 van hen verblijven in reguliere azc’s, de rest in noodopvanglocaties of crisisnoodopvang (zoals sporthallen).

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg over de asieldeal, voorafgaand aan de ministerraad. © Videostill

Stabiel

Het aantal asielzoekers dat in een opvang zit, is al enkele maanden redelijk stabiel. Dat komt onder meer omdat de instroom van nieuwe asielzoekers minder hoog is dan werd verwacht. Het kabinet hield er rekening mee dat er dit jaar zo'n 70.000 mensen asiel zouden aanvragen in Nederland, maar vooralsnog lijkt die prognose niet uit te komen.

In mei vroegen zo'n 3600 mensen asiel aan in Nederland. Dat is ongeveer evenveel als in mei vorig jaar. In de zomermaanden augustus en september piekt het aantal aanvragen doorgaans.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: