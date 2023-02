Statenleden schitteren door afwezigheid: soms komen ze slechts bij de helft van de vergaderingen opdagen

De aanwezigheid bij vergaderingen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland laat te wensen over. In een enkel geval loopt het op tot bijna de helft aan verzuim. Dit blijkt uit onderzoek van het AD .

Als Caroline Persenaire in 2019 overstapt van Forum voor Democratie naar GO, de partij van Eerste Kamerlid (en voormalig FvD’er) Henk Otten, is ze net een half jaar Statenlid. Zo voortvarend bij het najagen van de juiste politieke partij is Persenaire niet als het gaat om het najagen van vergaderingen: van de 39 vergaderingen in de periode 2019 tot en met 2022 was ze er bij 15 afwezig: bijna veertig procent. Dit blijkt uit onderzoek van het AD.

Ook Gideon van Meijeren, Statenlid namens Forum voor Democratie, is niet bepaald een trouwe bezoeker van Statenvergaderingen: hij was in twee derde van de gevallen aanwezig. Van Meijeren is naast zijn positie in de Provinciale Staten ook nog Kamerlid voor Forum voor Democratie én gemeenteraadslid in Den Haag voor diezelfde partij. Alle drie de functies zijn betaald.

Verbod

Begin dit jaar pleitte Volt-leider Dassen al voor een verbod op ‘functies stapelen’. Hij wil het onmogelijk maken dat je tegelijk lid bent van meerdere bestuursorganen.

De fractievoorzitter van Van Meijeren, Ewald Kegel, die van Forum voor Democratie overstapte naar de partij van Henk Otten maar anderhalf jaar later weer terugkeerde, doet het een stuk beter: bij 39 vergaderingen hoefde hij slechts vijf keer verstek te laten gaan.

Nol van Gerven is derde met twintig procent afwezigheid, al moet daarbij worden aangetekend dat hij pas vijf vergaderingen in functie is, sinds de zomer van 2022.

Slechts twintig van de 55 Statenleden waren altijd aanwezig. Waaronder de twee jongste aanwinsten in de Staten, VVD’ers Francine Heijnen en Sjoerd van den Dool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.