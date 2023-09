Stelling | Een OV-klimaatkaart voor 49 euro per maand is een goed idee

Met een mix aan klassiek- en groen-linkse plannen gaat het linkse blok onder leiding van Frans Timmermans de verkiezingen in. Opvallend punt is ook het ‘Klimaatticket’ in het openbaar vervoer: voor 49 euro per maand moet iedereen in de daluren onbeperkt kunnen reizen met tram, bus, metro of trein.