Stikstofaanpak verscheurt coalitie: D66 wil desnoods onteigenen, maar VVD ziet dat juist niet zitten

Al benadrukt de nieuwe minister van landbouw Piet Adema dat zijn uitspraken op de boerenbijeenkomst compleet in lijn zijn met het rapport Remkes en de kabinetsreactie. Hij suggereerde op een bijeenkomst met boeren het niet zo nauw te nemen met de stikstofdoelen voor 2030. Daarmee haalde hij zich de woede op de hals van coalitiepartijen VVD en D66.

Verschillende Kamerleden eisen daarvoor excuses van de ChristenUnie-bewindsman. De 2030-deadline ligt politiek hypergevoelig. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra nog dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ was, wat zo’n beetje een kabinetscrisis veroorzaakte. Het kabinetsdoel is om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen. Volgens Adema komt er ‘heel veel op de boeren af’, terwijl zij zorgen voor ons voedsel en ons land. ,,Tegelijkertijd liggen er grote opgaves. We gaan er alles aan doen om de boeren in transitie te brengen.’’

Volgens VVD-Kamerlid Thom van Campen - die de beelden van Piet Adema bij de boeren naar eigen zeggen terugkeek - sprak de ChristenUnie-bewindsman daar ‘met recht en respect’. Wat hem betreft is ‘de kous af’. Waar de minister wat de Kamer betreft wél mee aan de slag moet is het toekomstperspectief van boeren. Al voor Prinsjesdag had de Tweede Kamer een brief geëist over hoe boeren een boterham kunnen blijven verdienen als bijvoorbeeld moeten inkrimpen om minder stikstof uit te stoten. ,,Ik heb nog steeds geen idee wat de overheid nou te bieden heeft aan boeren’’, verwijt de GroenLinks-leider de minister. Het gebrek aan toekomstperspectief voor boeren kostte zijn voorganger Henk Staghouwer de kop. De Kamer deed dit af als ‘broddelwerk’.

Adema staat vanavond de Kamer monter te woord. Als Kamer-voorzitter Vera Bergkamp hem verzoekt een beetje vaart te maken, reageert hij lachend: “De Kamerleden raken door hun interrupties heen, misschien helpt dat ook.” Hij verwacht dat volgend voorjaar, in februari of maart, een landbouwakkoord ligt. De basis voor dit akkoord gaat de minister uiteenzetten in een binnenkort te verschijnen ‘hoofdlijnenbrief’.

Als het niet lukt binnen een jaar de grootste stikstofvervuilers met een ruimhartige regeling tot stoppen te bewegen, moet het kabinet overgaan tot onteigenen. Dat vindt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van regeringspartij D66. Maar binnen de coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie ligt gedwongen uitkoop erg gevoelig. Maar binnen de coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie ligt gedwongen uitkoop erg gevoelig. VVD’er Thom van Campen vindt dat onteigening juist de allerlaatste maatregel is die uit de kast getrokken moet worden.

,,Er is ook nog iets als bescherming van eigendom, en daar ben ik blij mee als liberaal,” aldus de VVD’er. Zijn partijgenoot VVD-minister Christianne van der Wal stelt dat ‘we al jaren onderaan lijstjes bungelen’ en verklaart dat ‘er echt wat moet gebeuren’. Ze benadrukt dat het kabinet met vier man sterk naar Brussel is afgereisd om te pleiten voor Nederlandse belangen. Zij hebben daar volgens haar ‘echt powerplay’ geprobeerd uit te oefenen.

Motie van wantrouwen

Nog voor het debat over de bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes begon, kondigde de BoerBurgerBeweging (BBB) al een motie van wantrouwen aan tegen minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. ,,Deze minister moet wat BBB betreft weg. Het is stuitend dat ondeugdelijk beleid wordt gebaseerd op oude data’’, aldus BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Daarmee doelt zij op de derde fout gemaakt in een lijst met de grootste stikstofuitstoters.

De Kamer debatteert woensdag over het advies dat oud-minister Johan Remkes opstelde na zijn bemiddelingspoging tussen het kabinet en de landbouwsector over het stikstofbeleid. De actie van BBB tijdens dit debat is tekenend voor de grote verdeeldheid in de Kamer. De motie is in elk geval met weinig enthousiasme ontvangen door andere partijen. Zo moppert CDA-Kamerlid Derk Boswijk: ,,We zijn weer met onszelf bezig.’’ D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemt Van der Wal juist ‘een uitstekende minister’.

Van der Plas ziet zelf naar eigen zeggen ook wel in dat voor haar motie van wantrouwen geen meerderheid zal zijn in de Tweede Kamer. ,,Luister, ik ben ook niet gek, hè. Ik weet ook wel dat die motie het niet gaat halen.’’ De BBB-partijleider wilde over haar motie meteen vandaag al stemmen, maar dat ziet een meerderheid in de Kamer niet zitten. Het gros van de stikstofwoordvoerders wil eerst debatteren en pas dinsdag stemmen.

Tijdens het debat manen Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en de PvdA het kabinet vooral tot actie. Door een uitspraak van de hoogste rechter is de noodzaak om stikstofmaatregelen te nemen volgens die oppositiepartijen alleen maar groter geworden. De hoogste rechter stelde dat de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ - die kort gezegd betekent dat voor de bouwfase van een project door de bouwer géén vrije stikstofruimte hoeft te worden gevonden - niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Zelfs het ‘ietsje pietsje’ stikstof dat vrij komt bij het bouwen van nieuwe huizen is al te veel, vat de PvdA’er de gevolgen samen.

‘Heerlijk zo’n huwelijkscrisis’

GroenLinks-voorman Jesse Klaver heeft daarover een felle clash met ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De ChristenUnie heeft volgens hem ‘willens en wetens’ een wet ingevoerd die ‘ondeugdelijk’ was. Daarop trekt hij het boetekleed aan. ,,Als die bouwvrijstelling ten onrechte in de wet is gekomen, dan trek ik mij dat wel degelijk aan.’’ BVNL-voorman Wybren van Haga noemt het ‘heerlijk zo’n huwelijkscrisis’ tussen die twee partijen.

