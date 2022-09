Taghi en Mohammed B. schrijven elkaar brieven: 'We moeten niet naïef zijn’

Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zaten allebei in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Daar papten ze aan maar toen de banden te innig werden, is B. overgeplaatst naar gevangenis De Schie. Maar ze bleven elkaar schrijven, onthult De Telegraaf vandaag.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian eist dat minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) ingrijpt: ,,We moeten niet naïef zijn”, zegt Ellian tegen deze nieuwssite. ,,Het gaat hier om de gevaarlijkste crimineel van Nederland en een inspirator van terroristen die met elkaar communiceren. Het zijn Arabische teksten, mogelijk communiceren ze in codetaal. Dat is heel lastig te duiden. Maar op deze manier zouden aanslagen of misdrijven voorbereid kunnen worden, Taghi probeert zijn leger uit te breiden.”

Ellian wil dat het kabinet er ‘alles aan doet om deze communicatielijn te beëindigen’. ,,We mogen hier echt geen risico’s mee nemen. Het is naïef om te zeggen: deze gedetineerden hebben recht om brieven te schrijven. Ja, ten koste van wat? Aanslagen?”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat ‘alles op alles wordt gezet’ om de georganiseerde misdaad aan te pakken: ,,Alle communicatie in en uit de EBI wordt gelezen, vertaald en geanalyseerd”, meldt Weerwind via zijn woordvoerder. ,,Communicatie wordt tegengehouden als dat juridisch kan. We hebben te maken met een buitencategorie zware criminelen uit de georganiseerde misdaad, dat vraagt om een ander wettelijk kader.” Weerwind komt op korte termijn met een voorstel voor ‘meer toezichtsmaatregelen en aangescherpte wetgeving als nodig’.

Tegen De Telegraaf zegt Taghi’s advocaat dat ‘dergelijke correspondentie haar niet bekend is’. ,,En alle correspondentie wordt door de EBI gecontroleerd. Cliënt is doende met het voorbereiden van een aangifte tegen het verspreiden van desinformatie vanuit de EBI.”

