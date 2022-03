‘Teleurstellend lage opkomst’ in grote steden, verdere versnippering van lokale politiek

EXITPOLLSEen historisch lage opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen dreigt. Het opkomstcijfer in Amsterdam was historisch laag, Rotterdam, Utrecht en Den Haag scoorden ook lage percentages. Exitpolls tonen verder de contouren van nog meer versnippering van het politieke landschap.

Dat blijkt uit de eerste opkomstpercentages en exitpolls van onder meer Nieuwegein, Zwolle en Rotterdam. Deze scores kunnen niet één op één vertaald worden naar de landelijke uitslag, maar schetsen wel de eerste trends.

De opkomstcijfers in grote steden als Rotterdam (39 procent) en Den Haag (43 procent) zijn dus fors lager dan vier jaar geleden. Toen kwamen de percentages daar uit op respectievelijk ruim 46 en 48 procent. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van een ‘teleurstellend lage opkomst’. In Utrecht was de opkomst met 56,4 procent ook lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (toen nog 59 procent), net als in Tilburg en Den Bosch.

De exitpolls van onder meer Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle en Sittard-Geleen tonen een verdere verbrokkeling van het politieke landschap. Alleen al in Rotterdam bemachtigen drie nieuwkomers een plek in de gemeenteraad, met Volt, Bij1 en Forum voor Democratie. Baudets Forum weet volgens de polls in meerdere steden een zetel in de raad te bemachtigen.

In Zwolle komt Volt in de arena, net als de Partij voor de Dieren. Door die versplintering dreigt coalitievorming steeds lastiger te worden.

Verder valt uit de eerste polls op dat GroenLinks het verrassend goed doet, met een ruime winst in Nieuwegein. Maar ook in Rotterdam doet de partij het goed, waar het zelfs de VVD voorbijstreeft als tweede partij na Leefbaar Rotterdam. ,,Dit is een super mooi begin van de avond”, reageerde GL-Kamerlid Suzanne Kröger met grote ogen op de uitslagenavond van de partij.

Vooraf werd al gevreesd voor de lagere opkomst. De oorlog in Oekraïne overschaduwde deze stembusgang. Peilers stellen dat die zorgen over de Russische invasie de aandacht voor deze verkiezingen wegdrukte. Diverse landelijke kopstukken kwamen ook niet toe aan campagnewerk.

In 2018 was de gehele opkomst in het land nog bijna 54,9 procent, vier jaar daarvoor juist 53,8 procent, dat was de laagste ooit.

