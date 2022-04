Terugblik op legendarisch tv-debat met Fortuyn en Melkert: ‘Zó desastreus? Dat kon ik niet vermoeden’

,,Verdorie, hier was het’’, zegt Loek van Hasselt, voormalig ceremoniemeester van de gemeente Amersfoort. We zijn in de zaal in het oude stadhuis, waar twintig jaar geleden politieke geschiedenis werd geschreven. Tegenwoordig zetelt hier de griffie (ondersteuning van de gemeenteraad) en zijn medewerkers druk aan het werk. ,,We waren er maar wat trots op dat het televisiedebat met Melkert, Fortuyn, Dijkstal en al die andere lijsttrekkers in Amersfoort was’’, mijmert van Hasselt. ,,Een bijzondere gebeurtenis.’’