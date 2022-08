Teruggave Nederlandse koloniale roofkunst gaat nog jaren duren

Deze week werd duidelijk dat een Londens museum 72 kunstobjecten terugstuurt naar Nigeria omdat die overduidelijk zijn geroofd uit het voormalige koninkrijk Benin. Nederland maakt minder vaart. De vrees die door deskundigen al werd uitgesproken lijkt te worden bewaarheid: het gaat heel lang duren voordat Nederlandse koloniale roofkunst terug wordt gegeven. Ook al omdat onderzoek lastig is en er geen onderzoeksdeadline voor de commissie blijkt te zijn: ,,De commissie is voor onbepaalde tijd ingesteld,’’ zegt een OCW-woordvoerder. ,,We denken dat de commissie ergens dit najaar begint.’’



In oktober 2020 adviseerde de Raad voor Cultuur al dat Nederland koloniaal erfgoed moet teruggeven aan landen waar de objecten vandaan komen. Voorwaarde is wel dat het waarschijnlijk moet zijn dat die bezittingen onvrijwillig zijn afgenomen. Het advies heeft betrekking op honderdduizenden objecten en raakt ook vlaggen, ceremoniële wapens, menselijke resten en attributen die een rol spelen in religies.



Het gaat vooral om objecten die zijn veroverd toen Nederland Indonesië en Suriname als koloniën had. Kunststukken die tijdens koloniale oorlogen zijn veroverd vallen er eveneens onder.