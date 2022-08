Tien jaar na aardbeving Huizinge is het boek nog altijd niet dicht

Het had wel vaker gebeefd in Noordoost-Groningen, maar nooit zo erg als op die 16de augustus 2012 in Huizinge. Om half elf die avond schrikken de bewoners van het dorp, onderdeel van de gemeente Loppersum, op van een enorme knal. Er vallen geen gewonden, maar er zitten scheuren in muren, schoorstenen storten in en sommige woningen blijken uiteindelijk ‘total loss’.



Op de dag van de herdenking hield dominee Christiaan Kanis van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Loppersum, waar Huizinge onder valt, een dienst waarin hij vertelde over de impact die de beving heeft gehad. Het was de zwaarste beving in Groningen tot nu toe.



,,Huizinge heeft alles veranderd’’, blikt Kanis terug. ,,Voor die tijd waren er ook al bevingen met schade, maar werd altijd gezegd dat die niet door de boringen veroorzaakt werden. Na Huizinge werd erkend dat het door de boringen kwam en werden instanties opgericht die de woningen moesten herstellen. Al duurde dat herstel vervolgens heel lang.’’