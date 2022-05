TikTok te lollig voor politici? ‘Mensen moeten gewoon niet zo zeuren’

Ledenraadpleging Kaag en kritische leden kruisen de degens: 'Als je glas wijn met haar drinkt is ze heel anders’

Sigrid Kaag beloofde nieuw leiderschap, maar partijzaken lijkt ze liever aan anderen over te laten. Vanmiddag wacht de D66-aanvoerder een cruciale sessie met leden. Hoe gaat Kaag zich revancheren na de kwestie-Van Drimmelen? ,,Ze is minister in oorlogstijd.”

15 mei