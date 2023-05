Timmermans pal achter wet voor natuurherstel: ‘Droogte en slechte grond bedreigen de boer, niet mijn wet’

Brengen nieuwe natuurregels onze voedselzekerheid in gevaar? Of redden ze die juist? Eurocommissaris Frans Timmermans moest maandag stevig aan de bak om zijn wet voor natuurherstel te verdedigen.

,,Hoe kan het verbeteren van de bodemkwaliteit slecht zijn voor boeren? Hoe kunnen maatregelen tegen overstroming en droogte slecht zijn voor boeren?’’ Frans Timmermans ging maandagmiddag in het Europees Parlement één voor één de mythes af die er rond zijn wet voor natuurherstel zijn ontstaan. ‘Leugens’ is zelfs een woord dat in zijn omgeving wordt gebruikt als het gaat om een deel van de aanvallen op de maatregelen die het dagelijks bestuur van de EU heeft voorgesteld om de alsmaar achteruitgaande biodiversiteit te herstellen.

Verschillende landen, waaronder Nederland, willen de voorstellen afzwakken. In het Europees Parlement wil de grootste fractie, de christendemocraten er zelfs helemaal van af. ,,In te veel lidstaten leidt de tenuitvoerlegging van de bestaande natuurwetgeving al tot een bureaucratische nachtmerrie’’, zegt Esther de Lange (CDA). De voedselzekerheid zou door de nieuwe voorstellen in gevaar komen, het land zou op slot moeten, vreest zij. En die vrees wordt gedeeld door de liberalen en de rechtse fracties.

Verschil van inzicht en uiteindelijk een compromis zijn normaal in politieke besluitvorming, zeker in Brussel, maar de verschillen zijn de afgelopen tijd zo uitvergroot dat het de vraag is of een compromis er deze keer nog in zit. In Nederland klinkt de verkiezingsoverwinning van de BBB door, in Brussel de Europese verkiezingen die er in juni volgend jaar aankomen.

Stuifmeelkorrels

Intussen gaat de kwaliteit van de bodem achteruit, dat weerspreekt ook in het Europees Parlement vrijwel niemand. Veel gewassen zijn afhankelijk van bestuivers, zoals bijen en zweefvliegen die van bloem naar bloem vliegen en de stuifmeelkorrels naar de stamper overbrengen - ook die populaties gaan achteruit. Maar Bert-Jan Ruissen (SGP) verwoordde een breed levend gevoel toen hij zei: ,,Denk aan de ecologie, maar ook aan de economie.’’

Timmermans kwam maandag naar de parlementaire commissies voor Landbouw en voor Milieu om ze te vragen de voorstellen niet te verwerpen, maar te zeggen ‘tegen welke onderdelen u bezwaar heeft, dan kunnen we het daarover hebben’. In juni stemt het parlement. De christendemocraten willen er helemaal van af. Als daarvoor geen meerderheid is, komen allerlei wijzigingsvoorstellen in stemming. Vervolgens moet er dan nog overeenstemming worden bereikt met de lidstaten.

Niets doen is pas echt een bedreiging voor de voedselvoorziening, zei Timmermans. ,,Vorig jaar hadden boeren in heel Europa te maken met de ergste droogte in 500 jaar. In sommige lidstaten verloren ze de helft van hun oogst. Dit jaar werd Zuid-Europa al in maart getroffen door droogte.’’ De voorstellen gaan over natuurherstel, níet over meer beschermde gebieden, verzekerde Timmermans. Ze treden ook pas vanaf 2030 in werking.