Tweede Kamer eist brief verkenners over Omtzigt

De Tweede Kamer wil opheldering over een schimmige episode uit de laatste kabinetsformatie waarin Pieter Omtzigt een hoofdrol speelde. Daarin zijn gesprekken gevoerd over toenmalig Kamerlid Omtzigt die nooit zijn gedeeld met de Tweede Kamer.

Binnen een week moeten vier verkenners Kajsa Ollongren (D66), Annemarie Jorritsma (VVD) en hun opvolgers Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) duidelijkheid geven. De Tweede Kamer wil meer weten over een gesprek dat de verkenners hadden met de vorige Kamervoorzitter Khadija Arib over Omtzigt in de beginfase van de formatie van 2021. In eerdere verslagen van de formatie is er niets over dit gesprek met het parlement gedeeld.

Tijdens de regeling van werkzaamheden vroeg BBB-Kamerlid Caroline van der Plas dinsdag waarom dat gesprek van Arib met Ollongren en Jorritsma over Omtzigt niet met de Tweede Kamer is gedeeld. Daar wil zij een brief over van betrokkenen. Als die brief er is, wil de Tweede Kamer nog een hoorzitting over wat er is gebeurd, mogelijk volgt daarna nog een debat over de kwestie.

,,In het debat met de informateurs is er keihard gelogen”, zei PVV-leider Geert Wilders naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen weekend. ,,Als we dat hadden geweten, was dit kabinet er nooit geweest.’’ Van der Plas wilde ook nog een debat met de minister-president, maar daar is geen meerderheid voor.

In de kabinetsformatie waarin verkenners spraken over een ‘functie elders’ voor Omtzigt, en zij hem als een gevaar voor de stabiliteit zagen, zat Pieter Omtzigt tijdens het nachtelijke 1 april debat overspannen thuis. Omtzigt zelf heeft overigens geen behoefte aan een debat. ,,Ik vind het vervelend dat het nu de hele dag gaat over iets wat twee jaar geleden is gebeurd”, aldus het onafhankelijk Kamerlid.

Pieter Omtzigt tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer

