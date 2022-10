Tweede Kamer telt straks 21 fracties als PvdA poot stijf houdt

Binnenkort neemt PvdA-Kamerlid Kadija Arib afscheid als Kamerlid. Van Dijk heeft volgens de kieswet recht op die zetel. Tot nu toe vindt de PvdA-fractie dat Van Dijk niet meer welkom is. Als dat zo blijft, zal Van Dijk de zetel toch innemen en zo de 21ste fractie in de Tweede Kamer gaan vormen als eenmanspartij.

Van Dijk vindt dat hem in februari onrecht is aangedaan door toenmalig fractievoorzitter Lilianne Ploumen toen hem de wacht werd aangezet om het hebben van meerdere affaires met vrouwen. Van Dijk: ,,Ik zie Ploumen op camera en die heeft het ineens over seksueel overschrijdend gedrag. Ik schrok me helemaal dood, want daar gaat deze zaak helemaal niet om.’’

Privésfeer

Bij Ploumen en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent waren drie meldingen binnengekomen. De vrouwen die deze meldingen hadden gedaan klaagden over hun ervaringen met Van Dijk in de privésfeer. Alle drie hadden ze een relatie gehad met Van Dijk, die meteen terugtrad als Kamerlid en excuses aanbood voor zijn turbulente liefdesleven.

Een onderzoeksbureau dat door de PvdA werd aangezocht tekende de verklaringen op. Die bleven geheim, maar Van Dijk las ze wel. Hij zag ‘een lijst met allerlei soorten beschuldigingen’. ,,Het ging niet over grensoverschrijdend gedrag. Toen dacht ik: dit is een operatie kapotmaken. Dit is niet een operatie om de waarheid boven tafel te krijgen.’’

Berisping

Inmiddels heeft Van Dijk de beroepscommissie van de PvdA aan zijn kant. Die stelt dat de publiekelijke berisping moet worden vernietigd en dat de verklaring dat het ‘onwenselijk’ is dat Van Dijk niet terugkeert in de politiek, ongepast is.

Dat was voor Van Dijk het sein om na acht maanden de tegenaanval te kiezen. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent blijft erbij dat Van Dijk niet terug kan keren, maar ze wil wel met hem om tafel gaan zitten, zo liet ze weten.

Van Dijk: ,,Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen. En dat ik de sociaal-democratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen.’’ Maar dan zullen Sent en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken terug moeten komen van hun standpunt dat het onwenselijk is dat Van Dijk in de fractie komt. Kuiken en Sent reageren vooralsnog niet.

