Twentse gemeenten rechts, rechtser, rechtst: BBB ruim aan kop

met stellingDe percentages verschillen, maar voor elke Twentse gemeente geldt: BBB komt als de grote winnaar uit de bus. In de plattelandsgemeenten zijn de percentages veelal 3 tot 4 maal hoger, in Enschede en Hengelo bijna het dubbele aantal stemmen als de nummer 2.

Uitzondering vormt Rijssen-Holten, daar wint BBB maar is het verschil nog geen 2 procent met het traditioneel sterke SGP in die gemeente (28,2 tegen 26,3 procent). Anders dan de andere grote steden haalt BBB in Almelo nog altijd bijna 3 keer zoveel als de nummer 2, VVD (ruim 27 om 10 procent), ook in Oldenzaal haalt BBB ruimt het dubbele van de VVD (28 om 12 procent).

Tubbergen volledig verkleurd

Het meest extreem is de winst in Tubbergen voor Boer Burger Beweging, waar bijna 60 procent naar de nieuwkomer gaat. Verder valt op dat het CDA in de meeste plattelandsgemeenten nog een percentage van 10 of 11 procent van de stemmen heeft behaald.

In de meeste gemeenten wordt de top 3 aangevuld met rechtse partijen, veelal CDA of VVD. In Almelo wordt de derde plek bezet door PVV, na de VVD. In Twenterand SGP na CDA en in Rijssen-Holten CU na SGP. Alleen in Enschede en Hengelo is een iets sterker links geluid te horen, daar staat GroenLinks op de tweede plek, gevolgd door PvdA.

Top 5 per gemeente

In Losser haalt BBB bijna 41 procent van de stemmen. De top 3 bestaat verder uit CDA met ruim 10 procent en VVD met ruim 8. PVV en PvdA maken de top 5 compleet.Het beeld in Oldenzaal: BBB bijna 28, VVD bijna 12, CDA bijna 11, PvdA, GroenLinks;

Dinkelland BBB ruim 52, CDA ruim 11, VVD ruim 8, JA21, GroenLinks;

Enschede BBB ruim 20, GroenLinks ruim 11, PvdA bijna 10, VVD, PVV;



Hengelo BBB ruim 22, GroenLinks bijna 10, PvdA 9,5, VVD 9, CDA bijna 7;

Tubbergen BBB bijna 60, CDA ruim 11, VVD bijna 7, JA21, PVV;

Borne BBB ruim 30, VVD 11, CDA ruim 10, GroenLinks, PvdA;



Haaksbergen BBB ruim 42 CDA bijna 10 VVD bijna 9, PvdA, GroenLinks;

Hof van Twente BBB ruim 43, CDA ruim 9, VVD ruim 9, PvdA GroenLinks;

Almelo BBB Ruim 27, VVD 10, PVV ruim 8, PvdA, CDA;



Wierden BBB ruim 37, CDA ruim 11, VVD ruim 9, ChristenUnie, SGP;

Rijssen-Holten BBB ruim 28, SGP ruim 26, CU bijna 10, CDA VVD;



Hellendoorn BBB ruim 37, CDA ruim 13, VVD bijna 8;

Twenterand BBB 45 ,CDA Ruim 10, SGP bijna 7, PVV, CU.

