Uitgelekte Prinsjesdagstukken tonen tientallen miljarden meer inkomsten dan verwacht

FNV: Acute problemen worden niet opgelost in Miljoenen­no­ta

Het is ‘hoopvol’ dat een deel van het koopkrachtverlies volgend jaar wordt goedgemaakt. Maar het is te weinig en komt voor veel huishoudens te laat. Dat zegt Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, in een reactie op de uitgelekte Miljoenennota.

16 september