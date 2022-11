Van der Burg 'teleurgesteld', Rutte moet VVD-fractie tekst en uitleg geven

updateStaatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) is ‘teleurgesteld’ dat hij vandaag geen asielwet kan presenteren. Na een maandenlange onderhandeling dacht hij dat de coalitiepartijen eruit waren. ,,En toen bleek dat niet zo te zijn.” De fractie van Van der Burgs eigen VVD ziet niks in de wet.

,,Ik vind het knap vervelend dat ik nu voor de derde keer een deadline niet haal.” Van der Burg herhaalde dat hij ‘nu die wet nodig heeft’ om asielzoekers eerlijk over het land te spreiden. Nu zijn er veel gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen.

Premier en VVD-partijleider Mark Rutte is gesommeerd om morgen naar de VVD-fractievergadering te komen om tekst en uitleg te geven over de asielcrisis. Het is zeer ongebruikelijk dat de premier naar de fractievergadering van zijn partij wordt geroepen. Volgens Van der Burg is het ‘goed’ dat Rutte daar naartoe gaat. ,,Ik ben blij dat ie naar de fractie gaat om het belang van deze wet nog eens uit te leggen.”

Van der Burg is zelf niet uitgenodigd. Binnen de VVD wordt gezegd dat hij niet het gezag heeft om uitleg te geven. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, die het woord voert over asiel, stelt dat zijn fractie met de VVD-partijleider wil spreken. ,,De hoge asielinstroom is een van de grootste vraagstukken waar wij als land voor staan, dus dat wij als VVD daarover in gesprek willen met onze partijleider, vinden wij niet vreemd.”

Fikkie

Van der Burg zei 'buitengewoon veel vertrouwen te hebben in zijn minister-president'. Hij verbindt zijn lot niet aan de uitkomst van het overleg morgen. Als dat mislukt, zegt hij niet ‘geef mijn portie maar aan Fikkie’. Dat zou het probleem volgens hem niet oplossen. ,,Dan komt Fikkie, en dan mag Fikkie doorgaan met waar ik mee bezig ben.”

Over de wet wordt al maanden onderhandeld. Dit weekend kon het niet meer misgaan, zo viel te beluisteren bij andere coalitiepartijen. Maar de fractie van de VVD vergaderde er zondag nog over en stelt dat het de wet die nu voorligt, niet kan accepteren. De Kamerleden willen van Rutte horen wat het kabinet gaat doen om de instroom van asielzoekers in te perken. Zonder garanties daarover, zeggen betrokkenen, kunnen ze niet instemmen met de wet. De fractie zou vandaag verder praten, maar omdat Rutte nu op de klimaattop in Egypte is, is dat uitgesteld naar morgen.

Het is de zoveelste streep door de rekening van staatssecretaris Van der Burg, die al twee eerdere deadlines miste om de wet af te hebben. Dit keer hadden de burgemeesters, verenigd in het Veiligheidsberaad, vandaag als harde deadline genoemd. Dat Van der Burgs eigen partij dwarsligt, is extra pijnlijk. Binnen de achterban van de VVD ligt asiel erg gevoelig. Voor het komende partijcongres op 19 november zouden al moties zijn aangekondigd die de fractie oproepen niet met de wet in te stemmen.

Die gevoeligheid is alleen maar groter geworden nadat vorige week nieuwe prognoses bekend zijn geworden over het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt. De cijfers stijgen voor dit jaar al enorm naar zo'n 48.000, volgend jaar zou de instroom - bij gelijkblijvend beleid - doorstijgen naar iets boven de 50.000. Daar zou met name de VVD erg van zijn geschrokken.

Prognoses

Ook binnen het kabinet zijn de nieuwste prognoses aanleiding om te spreken over migratie. Al twee keer heeft een clubje ministers van alle vier coalitiepartijen bij elkaar gezeten voor een informeel overleg over welke instroom Nederland aankan. Mogelijk wil het kabinet gaan werken met een ‘beleidsmatig richtgetal'.

Een Haagse bron stelde dit weekend dat er ‘de komende weken echt beweging komt’ op het migratiedossier, zoals de coalitie dat ook al bij het aantreden had afgesproken. ,,Waarom keurt Nederland 30 of 40 procent méér asielaanvragen goed dan Duitsland bij vergelijkbare gevallen?”

Bij de linkse oppositie in de Tweede Kamer roept het uitblijven van een wet ergernis op. SP, PvdA en GroenLinks willen vóór 14.00 uur vandaag opheldering van Van der Burg over de asielwet. Later vanmiddag en vanavond wordt er in de Kamer over asiel gedebatteerd.

