Van der Maat heeft eindelijk geld, maar stuit op lange levertijden: ‘Zijn de afgelopen jaren te diep gegaan’

Of de staatssecretaris van Defensie even een stukje ondersteboven wilde vliegen, vroeg de F-16-piloot die Van der Maat vorige week meenam in zijn straaljager. ,,Ik was nog aan het nadenken over die vraag, en toen hingen we al upside-down.” Tijd voor overpeinzingen is er in een F-16 helemaal niet.