Van ‘idioot wijf’ tot ‘van het hoogste gebouw flikkeren’: veel politica’s bedreigd

Rutte benadrukt na aankondi­ging kabinets­over­leg: ‘Geen crisis, coalitie niet in gevaar’

Premier Mark Rutte en zijn drie vicepremiers bespreken dinsdag wat de verkiezingsnederlaag voor de regeringscoalitie in de vier coalitiepartijen aanricht. Het gaat niet om crisisoverleg en de coalitie is niet in gevaar, bezweert hij.