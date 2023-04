Vier Kamerleden weg in tien dagen: ‘Dit versterkt het vertrouwen in de politiek niet’

Kabinet schaft predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ voor scholen af

Scholen zullen niet langer ‘goed’ of ‘excellent’ worden genoemd als de prestaties positief opvallen bij de Onderwijsinspectie. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het systeem ongewenste concurrentie en kansenongelijkheid in de hand werkt. Hij geeft hiermee gehoor aan een oproep van een meerderheid in de Tweede Kamer.