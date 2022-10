Vijlbrief: Ook bij noodsituatie in buitenland gaat Groningse gaskraan weer open

Wanneer in Duitsland of België ziekenhuizen kampen met een gastekort, zal het Groningse gasveld toch weer worden opgestart. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

Het kabinet heeft de gaswinning op de waakvlam gezet en wil de boorlocaties volgend jaar of uiterlijk in 2024 definitief sluiten. Maar Vijlbrief herhaalt dat er in uitzonderlijke situaties toch weer gas moet worden opgepompt, bijvoorbeeld als door een gastekort ziekenhuizen niet meer kunnen functioneren. Die reden geldt volgens hem ook als in onze buurlanden een noodsituatie ontstaat. ,,Voor Duitsers geldt dezelfde solidariteit als voor Nederlanders.’’

Vijlbrief vindt het onverstandig de gasputten nu al definitief dicht te gooien. Weliswaar heeft Nederland voor komende winter voldoende gas kunnen inkopen uit andere landen, maar volgens hem ‘weet niemand hoe de oorlog verder gaat'. De waakvlam waar het Groningse gasveld sinds deze maand op staat, betekent dat er nog maximaal 2,8 miljard kuub gas per jaar wordt opgepompt. Dat is nodig om alles draaiende te kunnen houden zodat het bij calamiteiten weer kan opstarten.

Levensgevaar

Johan Atema, directeur van gaswinningsbedrijf NAM, zei tijdens een ander verhoor te hopen dat het niet nodig is. ,,Maar als die keuze moet worden gemaakt, is wel de nood aan de man.’’ Volgens Atema zou het weer massaal oppompen van gas betekenen dat er meer schade aan huizen ontstaat. Hij sprak van een situatie waarin bewoners dan ‘acuut levensgevaar’ lopen door onveilige huizen. Hoewel de huizen in het winningsgebied al lang verstevigd hadden moeten zijn, is die operatie nu op zijn vroegst in 2028 klaar.

De NAM-directeur benadrukte dat het stoppen van de gaswinning ‘de enige oplossing is voor het welzijn van Groningen.’ De stress heeft volgens hem veel ellende veroorzaakt. ,,Ik ben bij gezinnen geweest waar kinderen thuis moeten blijven omdat vader niet meer kan functioneren.’’

Vijlbrief benadrukt dat de aanhoudende discussie over het toch weer opstarten van het gasveld sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ‘veel impact’ heeft op Groningers. Volgens hem is daar nu geen sprake van. De pijpleidingen naar Duitsland zijn nu ook zonder Gronings gas al maximaal gevuld. ,,En de gasprijs gaat niet omlaag als er op de markt ineens 10 miljard kuub Gronings gas bijkomt.’’

Vijlbrief zei zich te ergeren aan politici die vinden dat gezien het gastekort in Europa het Groningse veld toch weer open moet en de Groningers in ruil dan ‘een zak geld krijgen'. ,,Dan zeggen Groningers: hebben ze het nog niet begrepen in het westen? Het gaat ons niet om het geld. Het gaat om veiligheid.’’

