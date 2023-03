Vlaamse regering vergadert al meer dan 15 uur over stikstof, vrijdag 1000 tractoren in Brussel verwacht

In Nederland is veel te doen rondom stikstof, maar in Vlaanderen heeft de regering er zelfs de hele afgelopen nacht over gesproken - zonder tot een akkoord te komen. De gesprekken, die dinsdag om 18.00 uur begonnen, liepen woensdagochtend om 06.30 uur vast. Inmiddels zijn ze hervat. De tijd dringt, en de spanning loopt op. Vrijdag staat een demonstratie gepland met duizend tractoren.

Ook in Vlaanderen concentreert de discussie zich op de positie van de boeren. Die worden achtergesteld bij de industrie. Dat is niet alleen een gevoel: in het oorspronkelijke plan van de regering krijgen boeren alleen een nieuwe vergunning als ze een zogenoemde impactscore hebben van minder dan 0,025 procent op een nabijgelegen natuurgebied. Voor de industrie is dat 1 procent. Boven die waarden kunnen bij uitzondering ook nog vergunningen worden gegeven, maar alleen na een zogenaamde ‘passende beoordeling’.

De christendemocratische landbouwminister Jo Brouns wil dat landbouw en industrie dezelfde behandeling krijgen. Milieuminister Zuhal Demir van de Vlaamse nationalisten wil de drempelwaarde voor de boeren wel verhogen, maar voorlopig tot niet meer dan 0,8 procent. En het recht om zo’n passende beoordeling op maat aan te vragen komt dan te vervallen. Zij vreest tijdverlies. De landbouw is verantwoordelijk voor de meeste stikstofuitstoot in Vlaanderen.

Een tweede twistpunt is het verhandelen van stikstofrechten tussen boeren onderling. De christendemocraten zijn daar voor: oudere boeren kunnen dan sneller stoppen, jongere boeren kunnen juist uitbreiden. Minister Demir is er tegen: het zou slechts tot grotere bedrijven leiden, niet tot minder stikstofuitstoot. Wel zou er overeenstemming zijn over een subsidie om van veeteelt over te schakelen op natuurbeheer en akkerbouw.

Duizend tractoren

De boeren die het treft zijn de discussies in de Vlaamse politiek inmiddels meer dan beu en hebben een grote demonstratie gepland. Vrijdag worden duizend tractoren verwacht in Brussel. Het is voor het eerst in twintig jaar dat boeren in België zo massaal verenigen.

Boeren vrezen een ‘sociaaleconomisch bloedbad’, maar eisen ook dat het landbouwbeleid snel wordt goedgekeurd. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen sommige gewassen niet de grond in.

Sterke man is een vrouw

De kwestie is ook politiek interessant. Alom wordt gekeken of minister-president Jan Jambon zijn regering van Vlaams-nationalisten (35 van de 124 zetels in het Vlaamse parlement), christendemocraten (19) en liberalen (15) bij elkaar kan houden. Het afgelopen jaar heeft niet hij, maar zijn partijgenoot Demir zich ontwikkeld tot de ‘sterke man’ van Vlaanderen. Zij is behalve minister van Leefmilieu (Omgeving, zeggen ze in Vlaanderen) ook minister van Justitie, van Energie en van Toerisme. Behalve toerisme zijn dat precies de dossiers die veel aandacht wekken. Zoals De Standaard vanmorgen kopte: ‘Voor Jambon staat meer op het spel dan stikstof’.

De Vlaams-nationalisten (de Nieuw-Vlaamse Alliantie) moeten overigens niet worden verward met het extremere Vlaams Belang. De N-VA is de grootste partij van België en voorman Bart de Wever is burgemeester van Antwerpen. Het Vlaams Belang is wel vertegenwoordigd in diverse volksvertegenwoordigingen, maar zit nergens in een bestuur.

De gesprekken zijn inmiddels weer hervat. Verschillende commissievergaderingen waaraan de betrokken ministers zouden deelnemen zijn afgezegd. Om 14.00 uur komt het Vlaamse parlement bijeen. Minister-president Jambon wil dan per se een akkoord kunnen presenteren.

