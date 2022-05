Voorzichtig tasten Klaver en Kuiken mogelijkheid van nieuwe linkse fusiepartij af

GroenLinks houdt de komende weken een referendum onder de leden over de vraag of beide partijen na de komende Statenverkiezingen van 2023 in de Eerste Kamer één fractie moeten gaan vormen. En op een congres van de PvdA op 11 juni stemt de achterban over een motie met de zelfde strekking. Indien beide achterbannen instemmen, en daar lijkt het vooralsnog wel op, kan dat een opmaat zijn naar een totale fusie tussen de twee partijen.



En juist daar wringt de schoen bij een deel van de leden. Samenwerken, prima. Samen optrekken zoals tijdens de afgelopen formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet? Helemaal goed. Samen plannen indienen en vergaderen in de Tweede Kamer zoals de afgelopen maanden al gebeurt? Niets mis mee. Maar de twee partijen opheffen en opgaan in een nieuw te vormen fusiepartij? Dat gaat veel leden te ver.



In beide kampen zijn leden angstig. Er is angst dat een fusiepartij ‘vlees noch vis’ wordt en juist stemmen gaat kosten. Dat kiezers worden weggejaagd. Ook tijdens deze ledenavond vragen aanwezigen of de inhoudelijke verschillen niet te groot zijn. Of een fusie niet leidt tot een waterig compromis. Kuiken geeft toe dat er verschillen zijn, zo denken de partijen verschillend over migratie. ,,Maar het mag toch wel eens knetteren? Binnen onze eigen partij is ook niet iedereen het met elkaar over eens. Maar het moet wel, want anders komt er geen verandering.’’