VVD en D66 willen ruimere embryoregels, maar wetsvoorstel wordt voorlopig niet behandeld

Kritische kinderen in bijzonder vragenuur: 'Het staat op camera, dus nu moet je wel'

Een keer geen kale koppen en grijze haren in de Tweede Kamer, want vandaag mochten kinderen de ministers ondervragen in de bekende blauwe stoelen van de Kamerleden. Met ingewikkelde vragen en kritische interrupties maakten de ondervragertjes het niet makkelijk voor het kabinet .

17 mei