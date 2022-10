VVD-leden dumpen Onno Hoes en kiezen outsider Eric Wetzels als partijvoorzitter

Eric Wetzels heeft met grote cijfers Onno Hoes verslagen in de strijd om het voorzitterschap van de VVD. De uitkomst is een tik op de vingers van de partijtop: voor het eerst in de partijgeschiedenis van de liberalen hebben de VVD-leden zich niet achter de kandidaat van het hoofdbestuur geschaard.

Wetzels kreeg met 68 procent van de stemmen een grote meerderheid van de leden achter zich. Beroepsbestuurder Hoes, die het voorzitterschap waarnam, kreeg minder dan een derde van de stemmen. Van de ruim 26.000 leden deed iets minder dan de helft mee.

Klapmachine

Wetzels, eigenaar van een bedrijf in fluorplastics, kreeg medestanders met zijn voornemen de partij inhoudelijk op te schudden. ,,De VVD is een soort klapmachine geworden bij congressen, er wordt te weinig echte discussie gevoerd. Bij alles wat er nu speelt, daar moet discussie over zijn. Neem de asielzoekers, we moeten daarover als partij debatteren’’, aldus Wetzels.

Hoes is van mening dat hij partijvoorzitter moest worden omdat hij meer bestuurlijke ervaring heeft. Hij verweet Wetzels een bom onder het leiderschap van Rutte te leggen met zijn uitspraak: ,,De positie van Rutte staat nu niet ter discussie, maar kan morgen anders zijn.’’ Het mocht Hoes niet baten.

‘Te veel damage control’

Wetzels op zijn beurt is van mening dat de VVD als grootste regeringspartij te veel aan ‘damage control’ (schadebeperking) is gaan doen. ,,We moeten als partijleden onze mening naar Den Haag brengen en niet andersom: dat Den Haag ons gaat vertellen wat wij vinden.’’

Dat de partij niet gelukkig is met de gang van zaken werd zichtbaar bij het stemmen over een motie over het stikstofbeleid. Net voor de zomer werd duidelijk dat 51 procent van de VVD-leden vond dat het kabinet de stikstofplannen moest aanpassen. Dat was een nederlaag voor de partijtop.

