VVD-leden wijzen koers kabinet over stikstof af, wel veel bijval voor ‘bedreigde’ minister Van der Wal

Onder VVD-leden is opstand over de koers van het kabinet als het gaat om stikstof. Een nipte meerderheid van leden stemde voor een motie die indruist tegen de kabinetsplannen, omdat de vrees is dat veel boeren zullen moeten stoppen.

866 VVD’ers kregen vandaag een kritische motie aangenomen, die dwars ingaat tegen de koers van het kabinet. Daarin zetten zij vraagtekens bij de noodzaak van het stikstofbeleid, omdat de ‘achterhaalde’ modellen niet zouden stroken met de ‘feiten’. Ze stellen dat de focus minder op landbouw moet liggen, meer op reductie door innovatie.

Het is niet alleen interne kritiek, die zeldzaam is binnen de VVD, het mag ook als een krachtig signaal worden genoemd dat een groot deel van de achterban kaalslag onder de boeren vreest en dat die angst breed gedragen wordt. De stemming was wel nipt: 51 procent was voor de motie, 49 tegen.

Vooral in de provincies is onrust, omdat lokale besturen de stikstofplannen moeten gaan uitvoeren. Boeren zullen moeten verhuizen, hun bedrijfsvoering om moeten gooien, of in het uiterste geval stoppen.

Quote De minister voert de D66-fantasie uit om de veestapel te halveren. En er is geen perspec­tief Willemien Meeuwissen, initiatiefneemster Initiatiefneemster Willemien Meeuwissen zei met ‘ongeloof, boosheid en verdriet’ kennis te hebben genomen van de stikstofplannen. ,,De minister voert de D66-fantasie uit om de veestapel te halveren. En er is geen perspectief.” Een ander VVD-lid uit Limburg noemde de kabinetsplannen ‘een drama’. ,,Het slechtste nieuws voor Limburg sinds de sluiting van de mijnen. Het kabinet draait met deze plannen de nek om van de sector.”

,,Als we boeren dwingen te stoppen worden we bij de Statenverkiezingen volgend jaar weggevaagd door BBB en JA21”, lichtte VVD’er Hans Boxem eerder ook toe. ,,Dan zijn de coalitiepartijen in de Eerste Kamer de klos en valt het kabinet in de zomer van 2023.”

Nu de motie is aangenomen komen de plannen van het kabinet niet meteen in gevaar, maar het is wel een krachtig signaal dat er kritiek in de achterban is. Minister Christianne van der Wal (Stikstof) erkent dat ook. ,,Ik heb de discussie zo opgevat dat we moeten kijken naar de juiste balans en dat boeren niet onevenredig hard geraakt moeten worden. Daar kan ik mij in vinden. En daar moeten we mee aan de slag blijven.”

VVD-Kamerlid Thom van Kampen zei de zorgen van de VVD-leden te begrijpen, maar adviseerde toch (vergeefs) de motie af te wijzen. ,,Ik snap dat boeren zich rot zijn geschrokken. Maar dit is een vertrekpunt. Wij hebben de boeren nodig. Maar we moeten ook vijftien jaar achterstallig onderhoud inhalen. We hebben niet veel perspectief te bieden. Maar het kan, al kan niet alles overal meer.”

Uitstoot

Gisteren maakte het kabinet bekend in welke mate de stikstofuitstoot per provincie en gebied moet worden gereduceerd. In veel delen van ons land moet de uitstoot met 70 procent worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf.

Prompt doken er ‘s avonds boze boeren op bij de woning van de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, in Hierden. Op blote voeten stond ze hen zelfs nog te woord, al bleven de boeren daarna aandringen op haar ontslag. ,,Ik heb een goed gesprek gehad, jullie aangehoord, dit in ontvangst mogen nemen, maar nu ga ik naar binnen”, zei Van der Wal. ,,Mijn kinderen zitten daar, zitten te trillen en nu is het genoeg geweest. Ik vind het nu bedreigend worden.”

Vandaag zegt Van der Wal het ‘onaangenaam’ te vinden dat de boeren gisteren bij haar huis stonden. ,,We hebben ook een goed gesprek gehad. Maar je huis is je huis. Ik begrijp best dat onze boodschap aan hen een vervelende was, maar dit vond ik onaangenaam.”

Bij de ingang van het congresgebouw in Halfweg stonden eerder op de dag ook vier tractoren en deelden enkele boeren flyers uit over het ‘onrecht’ dat hen zou worden aangedaan. Maar de sfeer bleef rustig.

Dat de zoveelste minister thuis actievoerders op de stoep heeft gekregen - eerder viel dat Rob Jetten, Sigrid Kaag en Hugo de Jonge ten deel - wekt woede bij tal van politici van diverse partijen. ‘Blijf weg’, twitterde Kaag. ‘Onacceptabel’, aldus Jesse Klaver. ‘Ondermijnend voor de democratie’, zei Esther Ouwehand (PvdD). Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurt het protest bij Van der Wal af. ‘Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent.’

Boeren demonstreren bij het congres Konijnenhouder Theo Oonk uit Vragender (Oost-Gelre) hoopt dat de VVD-leden later zaterdag hun minister Van der Wal een halt toeroepen. Daarom staat hij in Halfweg om bij het stikstofkarretje pamfletten uit te delen. Via een tekst op dat karretje wordt aandacht gevraagd voor ‘het waanzinnige’ Haagse beleid. Het karretje staat al maanden voor de Tweede Kamer en reist ook langs alle provinciehuizen. ,,De mensen daar moeten het beleid straks uitvoeren”, verduidelijkt Oonk. Hij spreekt van een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis als de huidige plannen worden uitgevoerd. ,,Je krijgt een kaalslag op het platteland.” Ook de Muidense melkveehouder Frans-Jan ter Beek vindt dat de plannen zeker van tafel moeten. ,,Als de huidige plannen worden uitgevoerd, is dat de doodsteek voor de agrarische sector.” Die tekst staat ook op spandoeken die aan de trekkers zijn gehangen, waar Terbeek met een aantal collega’s staat. De actie is er een van individuele boeren, zegt de melkveehouder. ,,We hebben het bewust klein gehouden. We staan hier ook niet om de boel te verstieren, maar om de indieners van de motie te steunen. Het gaat over ons en zij steken hun nek uit voor ons.”

