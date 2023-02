Wat doen de waterschappen, en waarom moeten we ervoor naar de stembus?

7 vragenHoe gaat Nederland om met extreem weer als droogte of storm? Hoe houden we onze rivieren koest? Iedere vier jaar mogen we voor de waterschappen naar de stembus. Dit jaar op 15 maart. Waarvoor kiezen we nu precies?

Wat zijn waterschappen?

Net als gemeentes, provincies en het landelijke parlement zijn waterschappen onafhankelijke, democratisch gekozen besturen, maar ze hebben maar één onderwerp waarover ze kunnen beslissen: de waterhuishouding in Nederland.



Er zijn 21 waterschappen, allemaal voorzien van een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Deze worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Het algemeen bestuur, bestaande uit achttien tot dertig zetels, stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Het grootste deel van het algemeen bestuur wordt gekozen. Deze ‘ingezetenen’ moeten inwoners zijn van het waterschap waarover ze besturen. Ook zijn er in elk waterschap nog een aantal ‘geborgde zetels’ voor boeren en natuurorganisaties. Zij hoeven niet mee te doen met de verkiezingen; ze maken hoe dan ook deel uit van het algemeen bestuur. Op de ingezetenen kunnen we op 15 maart stemmen.

Wat doen de waterschappen?

Alle beslissingen die in Nederland genomen moeten worden over water gaan langs de waterschappen. Zo regelen ze het rioolbeheer en de waterzuivering, houden ze de waterstanden in de rivieren in de gaten, beheren ze het grondwaterpeil en onderhouden ze de dijken. Ook kijken veel waterschappen mee met bouwplannen in waterrijke gebieden en houden ze zich bezig met natuurbeheer.



Over de exacte functie van waterschappen bestaat wel wat discussie. Zo zijn er waterschappen die ook budget vrij willen maken voor recreatiegelegenheden bij de dijken, of groene energieopwekking bij gemalen, terwijl dat niet direct iets te maken heeft met waterbeheer. Moeten de waterschappen zich echt alleen richten op de kerntaken, of komt er meer bij kijken? Daar hebben politieke partijen verschillende meningen over.

We willen allemaal toch veilige dijken en schoon water? Waarom moeten we er dan voor stemmen?

De belangrijkste reden dat we stemmen op de waterschappen is de financiering. Waterschappen heffen namelijk hun eigen belasting, en krijgen in tegenstelling tot andere officiële diensten als Rijkswaterstaat geen pot geld vanuit de overheid. Om te bepalen waar al dat geld heen gaat, moeten we naar de stembus. In totaal kunnen de waterschappen zo'n 3,2 miljard euro verdelen, dus er is nogal wat om over te beslissen.



De onderwerpen waar de waterschappen over beslissen zijn ook meer politiek geladen dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Zo bepalen waterschappen ook de hoogte van het grondwaterpeil in een gebied, een hot topic in klimaatkringen. Een hoog waterpeil zorgt voor minder co2-bodemuitstoot en zorgt dat grond minder snel verdroogt, maar daardoor wordt het land wel drassig en onbegaanbaar voor de tractoren van boeren. Daarnaast moeten er bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden over waterverbruik in periodes van droogte, natuurbeheer, preventie van overstromingen, et cetera.

We hebben genoeg verkiezingen in ons land. Kunnen we de waterschappen beter niet gewoon afschaffen?

Hier wordt al langer over gediscussieerd. Zo stond in het regeerakkoord van Rutte II (2012-2017) dat de toenmalige regering de waterschappen in hun huidige vorm wilde afschaffen omdat veel mensen niet begrepen waarvoor ze konden kiezen bij de vaak onzichtbare besturen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.



Koepelorganisatie Unie van Waterschappen vindt juist dat de waterschappen voor de rest van de wereld een voorbeeld zijn van hoe een overheid waterbeheer in een land moet aanpakken, omdat het anders ondergesneeuwd raakt bij een centrale overheid.

Dat vindt ook bijzonder hoogleraar in Utrecht en lid van de Unie van Waterschappen Herman Havekes. ,,Er is wel degelijk een keuze te maken op 15 maart. Nederland wordt als geen ander geraakt door het klimaat, en daar zijn beslissingen in te nemen. Vul maar een stemhulp in, dan zie je dat de verschillen tussen partijen groot zijn.”

Wanneer zijn de verkiezingen, wie mag er stemmen en kan ik al een kieswijzer invullen?

De verkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen ontvangt iedereen die mag stemmen twee stempassen in de brievenbus, één voor de Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Neem deze samen met een identificatiebewijs mee naar een stembureau in de buurt. Kijk hier voor meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen.



Iedereen die in een waterschap woonachtig is en boven de 18 jaar is mag zijn of haar stem voor dat waterschap uitbrengen. Dat zijn dus ook mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Let op: je kunt alleen stemmen bij stembureaus in je eigen provincie of waterschap.

De stemwijzers voor alle waterschappen staan inmiddels online. Handig: op mijnstem.nl kun je je postcode invoeren, waarna de site laat zien voor welk waterschap je in aanmerking komt. De stemwijzers voor waterschappen vind je hier.

De geschiedenis van waterschappen De waterschappen behoren juist tot de oudste instituties in ons bestuursbestel. Al in de middeleeuwen bestonden er burgerraden die de adel mochten adviseren over het waterbeleid in de vroege Nederlandse polders. Deze zijn eigenlijk altijd in een bepaalde vorm gebleven. De afgelopen 100 jaar hebben de waterschappen wel een flinke transformatie ondergaan. Zo waren er in 1950 nog 2647 waterschappen in ons land, met sommige gebieden waar het waterbeheer juist door de gemeenten werd gedaan. Die lappendeken is door fusies en centralisaties uiteindelijk teruggebracht naar de 21 waterschappen die we nu kennen. Ook is er de afgelopen jaren flink wat veranderd aan de verkiezingen. Zo worden de waterschapsverkiezingen pas sinds 2015 tegelijk gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen, zoals dat nu ook weer gebeurt. Ook stonden er tot 2004 helemaal geen partijen op de lijst, maar enkel personen waarop gestemd kon worden. Afgelopen jaar, in 2022, zijn de geborgde zetels voor bedrijven geschrapt, waardoor alleen natuurorganisaties en boeren nog een gegarandeerde plaats krijgen in het bestuur.

