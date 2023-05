We vertrouwen de politici steeds minder, maar elkaar steeds meer

met videoHet vertrouwen in de Tweede Kamer is gezonken naar het laagste niveau in ruim tien jaar. Een kwart van de 15-plussers in ons land had eind vorig jaar nog fiducie in het parlement. Vóór corona was dat 44 procent, en in de eerste maanden van de pandemie zelfs 58 procent.

Dat blijkt uit het CBS-onderzoek Sociale samenhang en welzijn, dat werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022. Het vertrouwen in politici in het algemeen is nog wat lager dan dat in de Kamer: slechts 21 procent van de Nederlanders zegt dat nog te voelen. Voor de coronapandemie was dat 31 procent.

Opvallend genoeg vertoont het vertrouwen in de medemens in Nederland een omgekeerde beweging. Dat nam het afgelopen decennium langzaam toe, van 58 procent in 2012 naar 66 procent eind vorig jaar.

De gezondheidszorg staat er in ons land ook goed op: bijna acht op de tien Nederlanders zegt de zorg te vertrouwen. Politie en rechters komen bijna net zo hoog uit. Het leger scoort 64 procent. Al deze instituties komen uit op iets hogere percentages dan tien jaar terug, meldt het CBS. Wel scoren ze lager dan tijdens de coronapandemie.

Andere instituten, zoals de gemeenteraad, de Europese Unie, banken, de pers en kerken, worden door de helft of nog minder van de Nederlanders vertrouwd. Hoger opgeleiden hebben over het algemeen meer vertrouwen in instituties of medemens dan mensen die bijvoorbeeld alleen basisonderwijs hebben gevolgd.

Ook andere onderzoeken

Dat er in Nederland weinig vertrouwen is in de politiek, bleek de afgelopen jaren al uit tal van onderzoeken. Zo kwamen er uit een gezamenlijk onderzoek van deze site en agrarisch weekblad Nieuwe Oogst in januari soortgelijke resultaten. Toen zei 70 procent van de ondervraagden bijvoorbeeld een kloof ten opzichte van de landelijke politiek te ervaren.

Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), stelde onlangs tegenover deze site dat veel burgers best begrijpen dat politici het niet iedereen naar de zin kunnen maken.

,,Maar als je impopulaire maatregelen neemt, moet je als kabinet wel goed kunnen uitleggen waarom je niet iedereen tegemoet kunt komen", zei Van Oudenhoven. ,,Én nadenken over de vraag: kunnen we iets doen voor de mensen die echt zwaar gedupeerd worden? Je ziet dat het huidige kabinet daar niet goed in slaagt. In onderzoeken zeggen burgers tegen ons: waarom sukkelen grote dossiers maar door? Ze vragen zich af: is die overheid er nog wel voor ons? Of is de politiek alleen nog met zichzelf bezig?’’

Volledig scherm Het vertrouwen in de Tweede Kamer is niet meer wat het geweest is. © ANP