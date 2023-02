Weerwind reed maar liefst 5000 kilometer buiten werktijd met dienstwagen: ‘Dom, dom, dom’

Dat blijkt uit een overzicht dat de gemeente vandaag heeft vrijgegeven over de jaren 2017 tot en met 2021. Vorige week kwamen de overtredingen al aan het licht, nu blijkt dat het ging om in totaal 51 ritten. Een deel van de ritten was voor de nevenfuncties die Weerwind had in zijn tijd in Almere. Zo was hij betrokken bij een stichting in Utrecht, de Fietsersbond in diezelfde stad en een fonds in Amsterdam. Daar gingen 3741 kilometers aan op, nog eens 1337 andere kilometers waren ‘echt’ privé.