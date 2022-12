Weerwind wuift kritiek weg op komst naar Suriname: ‘Ik begrijp de verbazing, maar heb een andere mening’

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil niet weten van kritiek dat hij als ‘man van kleur’ in Suriname niet de juiste man is om de verwachte excuses van het kabinet over het slavernijverleden toe te lichten. ,,Ik zal nooit verloochen waar ik vandaan kom, dat is ook hier. Maar ik ben hier als vertegenwoordiger van het kabinet.’’

Weerwind benadrukte in gesprek met pers in Paramaribo dat hij niet de excuses zelf zal maken. ,,Dat is het punt niet. Dat ga ik ook niet doen.”

Lees ook PREMIUM Ophef in Nederland, maar in Paramaribo gaat de rode loper uit

De voorouders van de minister waren tot slaaf gemaakt, maar Weerwind acht zich juist wel geschikt. ,,Ik begrijp de verbazing, ik heb daar ook naar geluisterd, maar ik heb een andere mening. Ik ben juist trots dat ik als vertegenwoordiger van de regering hier mag zijn. Juist met mijn achtergrond. Je kunt het ook zien als mooie tijden, een teken van verandering.”

Weerwind vond zelf in de slavenregisters acht familieleden die werkten op plantages. ,,Ik ben mij bewust van mijn wortels. Ik las daar Elisabeth Weerwind, Charles Weerwind, dat deed mij beseffen wat mijn verleden is. Je hoeft maar terug te gaan tot mijn vaders oma. Oma Peetje, die verhalen zijn mij verteld.”

Betekenisvolle boodschap

Weerwind noemt de ‘betekenisvolle boodschap’ van het kabinet morgen ‘een eerste stap, een begin’. ,,We moeten ons met respect naar elkaar opstellen.”

Dat Suriname zich overvallen voelde door de timing, erkent hij. Veel Surinamers vonden 1 juli een meer geschikte datum voor een gebaar, omdat dit de herdenkingsdatum is van de afschaffing van de slavernij. Weerwind laat dat in het midden. Maar hij zegt wel: ,,Het proces had veel beter moeten lopen. Communicatief is niet alles goed gegaan.”

Volledig scherm Silveria Jacobs, premier van Sint Maarten.

Om de excuses over het slavernijverleden die het kabinet morgen naar alle waarschijnlijkheid wil uitspreken, is al weken veel te doen. Niet alleen in Suriname is verzet tegen het voorgenomen gebaar. Silveria Jacobs, de premier van Sint Maarten, heeft al aangekondigd dat haar eiland de excuses niet gaat accepteren. Om de onrust op Suriname te bezweren, vloog vicepremier Sigrid Kaag daar eind vorige week al heen.

Weerwind zal morgen namens de Nederlandse regering in Paramaribo aanwezig zijn bij de uitzending van de speech van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Behalve in Suriname wordt deze toespraak van Rutte ook in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten uitgezonden. Daar zijn andere regeringsvertegenwoordigers aanwezig.

Demonstratie op de Dam

Op de Dam in Amsterdam is zondag gedemonstreerd tegen de excuses voor het slavernijverleden op maandag door de Nederlandse regering. Op de manifestatie, georganiseerd door Sons of Slaves Brotherhood, kwamen enkele tientallen demonstranten af.

In enkele toespraken werd opgeroepen excuses door de Nederlandse regering niet te aanvaarden als deze op maandag worden aangeboden. Met hun standpunt voegden de demonstranten zich bij kritische organisaties, die vinden dat Nederland de excuses erdoor probeert te drukken zonder belanghebbenden daar genoeg bij te betrekken. Ze vinden dat daar meer tijd voor genomen moet worden.

Of er maandag ook daadwerkelijk excuses worden uitgesproken, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de premier dan een ‘betekenisvolle boodschap’ zal uitspreken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: