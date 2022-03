‘Wet om gemeenten te dwingen tot opvang is laatste redmiddel’

In het Veiligheidsberaad vroegen burgemeesters Van der Burg gisteravond nadrukkelijk dwang bij de opvang mogelijk te maken. ,,Ik vind eigenlijk dat dat een nederlaag is, dat we er op basis van vrijwilligheid uit moeten komen", zei Van der Burg in het Vragenuur in de Tweede Kamer. Maar volgens de staatssecretaris geven de commissarissen van de koning aan dat ‘bepaalde gemeenten wel hun verantwoordelijkheid pakken en anderen niet of veel minder’.